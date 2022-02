IBM will SAP-Kunden in seine Cloud holen

Die beiden Technologie-Riesen IBM und SAP haben eine Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung will IBM Kunden bei der Migration von SAP-Workloads in die IBM-Cloud unterstützen. Zum Angebot gehören laut einer Mitteilung neben der Cloud-Infrastruktur auch Beratungsservices, etwa für den Betrieb in hybriden Umgebungen.

IBM kündigt dazu das Programm "Breakthrough with IBM for Rise with SAP" an. Damit biete man ein Portfolio aus Lösungen und Consulting Services, um Kunden beim Umstieg auf SAPs S/4Hana-Cloud zu begleiten. Ausserdem sei IBM der erste Cloud-Anbieter, der als "Premium Supplier" im Rahmen von "Rise with SAP" Services für Infrastruktur, Geschäftstransformation und Anwendungsmanagement bereitstelle.

"Wir möchten unsere Kunden – insbesondere in stark regulierten Branchen – bei ihrer digitalen Transformation unterstützen und sie dort abholen, wo sie gerade stehen", lässt sich IBM-Manager John Granger in der Mitteilung zitieren.

SAP hat sein Programm "Rise" vor ziemlich genau einem Jahr vorgestellt. Mit dem Programm soll SAP-Anwendern, deren Systeme über die Jahre gewachsen sind, angepasst und erweitert wurden, ein Weg in S/4Hana-Cloud-Umgebungen aufgezeigt werden. Im ersten Quartal 2021 habe man 100 Verträge für "Rise" abschliessen können, erklärten die Walldorfer im April 2021. Man sei mit dem Programm auf Kurs.

Die SAP-Anwender sind bekanntlich noch etwas zurückhaltend mit dem Schritt in die Cloud. Offene Fragen gibt es nicht nur beim Custom Code, sondern auch bezüglich Wirtschaftlichkeit, Funktionsumfang und Lizenzkosten. Entsprechend muss SAP noch etwas Überzeugungsarbeit leisten, auch was das "Rise"-Programm angeht. Bei einer Befragung vergangenen Sommer sagten nur 12% der DSAG-Mitglieder, dass sie das Programm als eher oder sehr werthaltig beurteilen.