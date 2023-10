"Ich möchte die Digitalisierung der Verwaltung konsequent vorantreiben"

Der derzeitige Vizekanzler Viktor Rossi will Nachfolger von Bundeskanzler Walter Thurnherr werden, der auf Ende Jahr zurücktritt. Die GLP-Fraktion nominierte ihn als Kandidaten. Rossi ist damit der erste, der offiziell seinen Hut in den Ring wirft. "Ich stehe für Kontinuität an der Spitze der Bundeskanzlei und möchte die Digitalisierung der Verwaltung konsequent vorantreiben", liess sich der 55-jährige Rossi in der Mitteilung der Grünliberalen zitieren. Rossi habe die fachlichen und persönlichen Kompetenzen für die Funktion, schreibt die Partei.

Bundeskanzler Walter Thurnherr (Mitte) kündigte Mitte August seinen Rücktritt an. Seine Nachfolge wird am 13. Dezember – am Tag der Bundes­rats­wahl – geregelt. Umgehend nach der Rücktrittsankündigung Thurnherrs meldete die SVP Anspruch auf das Bundeskanzleramt an. Über mögliche Kandidaturen äusserte sich die wählerstärkste Partei aber bisher nicht. Sie wolle spätestens Ende November informieren, hiess es seitens der SVP bisher.

Neben Rossi sind gemäss verschiedenen Medienberichten noch weitere Kandidaten im Gespräch. So soll auch der zweite Vizekanzler und Bundesratssprecher André Simonazzi (SP) über eine Kandidatur nachdenken. Als möglicher weiterer Anwärter wurde auch Preisüberwacher Stefan Meierhans (Mitte) genannt. Weitere mögliche Kandidierende sind Daniela Stoffel, Staatssekretärin für internationale Finanzfragen, Nathalie Goumaz, Generalsekretärin des Wirtschafts­departements, sowie Lukas Gresch-Brunner, Generalsekretär des Innendepartements.