ICT-Ausgaben in der DACH-Region steigen weiterhin kräftig

Eigentlich würde ja vieles dagegen sprechen. Der Russland-Ukraine-Krieg verursache "beispiellose Marktverwerfungen", schreibt das Marktforschungsunternehmen IDC in einer Prognose zu den ICT-Ausgaben in der DACH-Region. Die starke Abhängigkeit von russischem Gas führe zu einer erhöhten wirtschaftlichen Instabilität in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und die höheren Lebenshaltungskosten würden sich auf die Kaufkraft der Verbraucher auswirken. Die Organisationen in der DACH-Region müssten sich auf steigende Preise für Technologien sowie auf einen gravierenden Arbeitskräftemangel und einen Mangel an IT-Fachkräften einstellen.

Trotzdem prognostiziert IDC für die kommenden Jahre kontinuierlich steigende Ausgaben für ICT. Im laufenden Jahr sollen sie in der DACH-Region 275 Milliarden Dollar erreichen und bis 2026 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4% auf über 330 Milliarden Dollar ansteigen.

Um der wirtschaftlichen Unsicherheit zu begegnen, würden Unternehmen Investitionen auf Technologien verschieben, die ihr Wachstum durch Kostensenkung, Leistungssteigerung, Prozessoptimierung und eine verbesserte Kundenerfahrung auch in unsicheren Zeiten unterstützen können, glaubt IDC.

Dazu sollen KI-Systeme zur Bindung von Kunden und Mitarbeitenden und zur Suche nach Fachkräften gehören. Die Ausgaben für KI-Plattformen werden laut IDC zwischen 2021 und 2026 in der DACH-Region um jährlich durchschnittlich 46,6% steigen. Allerdings würden sie bei diesem Wachstum auch 2026 mit rund 5,8 Milliarden Dollar immer noch nur einen geringen Teil der Gesamtbudgets ausmachen.

Ein überdurchschnittliches Ausgabenwachstum prognostiziert IDC auch für die Bereiche Cloud (durchschnittlich jährlich 23%), Security (14,8%) und IoT (11,1%).