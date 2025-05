ICT-Berufsbildung besetzt die neue KI-Fachstelle

Ab dem 1. Juli übernimmt Tobias Habegger die Leitung der neuen KI-Fachstelle von ICT-Berufsbildung Schweiz. In dieser Rolle soll er ausarbeiten, wie Künstliche Intelligenz in der Berufsbildung verwendet werden kann, heisst es vom Verband. "Wir wollen Vertrauen, Sinn und Sicherheit rund um die KI schaffen und sie in den Bildungsalltag integrieren – nicht als Buzzword, sondern als Werkzeug für echte Transformation", so Habegger.

Mit der KI-Fachstelle sollen Lernende, aber auch Lehrpersonen gefördert werden. Ziel sei es, KI nicht nur zu verstehen, sondern sie praktisch und gewinnbringend anzuwenden, schreibt Habegger in einem Linkedin-Post.

Habegger war zuletzt mehrere Jahre bei BKW tätig. Davor arbeitete er unter anderem als PR-Consultant sowie als Journalist. Als Leiter der neuen KI-Fachstelle soll er Konzepte und Strategien entwickeln, wie Künstliche Intelligenz in die Berufsbildung zum Einsatz kommen könnte, sei es für die Prozessoptimierung, für Prüfungsumgebungen oder bei der Ausarbeitung individueller Lernpfade. Daneben soll er bestehende KI-Tools evaluieren und dabei helfen, massgeschneiderte KI-Lösungen für spezifische Berufe und Prozesse zu entwickeln.