ICT-Berufsbildung schafft 2 neue Berufsabschlüsse

ICT-Berufsbildung Schweiz führt 2 neu gestaltete Berufsprüfungen mit entsprechenden neuen Inhalten und Prüfungsformaten ein. "Die Revision der eidgenössischen Fachausweise ICT-Application Development Specialist (vormals ICT-Applikationsentwickler/in) und ICT-Platform Development Specialist (vormals ICT-System- und Netzwerktechniker/in) konnte mit dem Erlass der Prüfungsordnungen erfolgreich abgeschlossen werden", schreibt der Verband.

Die Weiterbildungen würden sich durch ihre hohe Praxisorientierung auszeichnen. "Geprüft werden in erster Linie Handlungskompetenzen, die im heutigen und künftigen Arbeitsmarkt hochrelevant sind." Die neuen Prüfungsordnungen bringen ein optimiertes Setting mit sich. Während bisher nur schriftlich geprüft wurde, werden nun Fachgespräche, Projektarbeiten und virtuelle praktische Prüfungen integriert.

Fachausweise auf Niveau 6

Die Kandidatinnen und Kandidaten absolvieren die Berufsprüfung ICT-Application Development Specialist mit eidgenössischem Fachausweis neu in einer von 4 Fachrichtungen. Zur Auswahl stehen: Frontend, Mobile, Backend oder Data Engineering. "Unsere Analysen haben gezeigt, dass der Arbeitsmarkt im Bereich Applikationsentwicklung nach Spezialisierungen und weniger nach generalistischen Profilen verlangt. Die Einführung dieser am Markt gefragten Fachrichtungen macht den Abschluss daher sowohl für Weiterbildungsinteressierte als auch für Arbeitgeber noch attraktiver", sagt Dietmar Eglseder, Leiter Höhere Berufsbildung beim Verband, in einer Mitteilung.