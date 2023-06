ICT-Berufsbildung und Hochschule Luzern arbeiten zusammen

Die Hochschule Luzern (HSLU) und ICT-Berufsbildung Schweiz sind rückwirkend per 1. Januar 2023 eine Hochschulpartnerschaft eingegangen. So wolle man den Austausch und die Koordination zwischen der Berufsbildung und der hochschulischen Bildung im ICT-Bereich fördern, heisst es in einer Mitteilung.

Die Partnerschaft soll ausserdem einen "nahtlosen" Stufenüberschritt in allen Bereichen der Tertiärstufe garantieren und die Ausbildungsmodelle aufeinander abstimmen.

Mehr Zusammenarbeit in der Cybersecurity

Die HSLU und ICT-Berufsbildung tauschen sich regelmässig über die Produkt- und Berufsentwicklungen aus und teilen Fachkompetenz sowie Erfahrungen.

"Insbesondere im Bereich der Cyber Security, in dem die Wirtschaft einen sehr grossen Zusatzbedarf aufweist, können wir voneinander profitieren", sagt Dietmar Eglseder, Leiter Höhere Berufsbildung bei ICT-Berufsbildung Schweiz. Der nationale Verband bietet mit dem eidgenössischen Fachausweis Cyber Security Specialist und dem eidgenössischen Diplom ICT Security Expert zwei Abschlüsse in dem Fachbereich an, die Hochschule Luzern einen Bachelor in Information & Cyber Security.

IT-Nachwuchs fördern

Auch Bachelorstudiengänge im Bereich Artificial Intelligence & Machine Learning, Digital Ideation oder International IT Management werden an der HSLU angeboten.

"Mit der neuen Kooperation rücken wir noch näher an die Themen, die den Informatik-Nachwuchs und die Berufsbildung bewegen – und können unser Bildungsangebot weiterhin zukunftsweisend entwickeln", sagte Sarah Hauser, Vizedirektorin Ausbildung am Departement Informatik.

ICT-Berufsbildung Schweiz ist Prüfungsinstanz für die eidgenössischen Fachausweise in den Bereichen ICT-Application Development, Platform Development, Wirtschaftsinformatik, Cyber Security und Digital Collaboration sowie für die eidgenössischen Diplome ICT-Manager/in und ICT Security Expert. In der beruflichen Grundbildung ist der Verband zudem zuständig für die eidgenössischen Berufsabschlüsse in der Informatik und Mediamatik. Neben der Hochschule Luzern sind die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) und die Fachhochschule Graubünden Hochschulpartner von ICT-Berufsbildung Schweiz