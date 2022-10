ICT-Berufsbildung zeichnet Betriebe und Berufsbildner aus

Mit dem ICT Education & Training Award will der nationale Verband ICT-Berufsbildung besondere Leistungen in der Ausbildung von neuen Fachleuten würdigen. In drei Kategorien werden Organisationen ausgezeichnet, die sich überdurchschnittlich in der Ausbildung von ICT-Lernenden engagieren. Basierend auf Rückmeldungen von Lernenden wird daneben auch der oder die beste "ICT-Berufsbildner/in" gekürt.

Eine sechsköpfige Jury hat gemäss einer Mitteilung des Verbands folgende Gewinner ernannt:

Kategorie 1-20 Mitarbeitende: Baumer Electric

Das Unternehmen bilde mit 16 ICT-Angestellten in der Schweiz 8 Lernende aus. Dies zeige den hohen Stellenwert, den die Berufsbildung im Unternehmen einnehme, sagt Jury-Präsident Werner Scherrer.

Kategorie 21-100 Mitarbeitende: Emmi Schweiz

In den vergangenen Jahren habe Emmi die Lehrstellenquote auf über 12% erhöht. Das Unternehmen biete verschiedene Ausbildungsmodelle an und werde so den diversen Bedürfnissen im Lehrstellenmarkt gerecht, so die Mitteilung.

Kategorie über 100 Mitarbeitende: Swisscom

Über 450 ICT-Lernende absolvieren beim "Blauen Riesen" ihre Ausbildung, 16 davon in einem neuen Pilotprojekt. "Das innovative Ausbildungsmodell Lernvolution überzeugt durch den hohen Grad an Flexibilisierung und Kollaboration zwischen den Lernorten", kommentiert Jury-Mitglied Moira Barbuti.

Special Prize: Beste/r ICT-Berufsbildner/in": Julien Aeby

Ob Lernende zu Extraleistungen fähig sind und fit für den Arbeitsmarkt werden, hat gemäss Jury-Mitglied Giancarlo Palmisani viel mit der Betreuung durch die Berufsbildenden zu tun. Aus den Meldungen von Lernenden habe die Jury Julien Aeby von Cisel Informatique zum besten ICT-Berufsbildner 2022 gewählt. Er vertraue den Lernenden Aufgaben an, "die für unseren beruflichen Werdegang einen Mehrwert bieten", und sorge dafür, dass "wir in die Organisation integriert werden und vom Austausch mit den Mitarbeitenden profitieren können", hiess es in den Rückmeldungen.