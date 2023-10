ICT-Berufsbildung zeichnet Betriebe und Berufsbildner aus

Seit 2014 ehrt der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz besondere Leistungen, welche von Ausbildungsbetrieben erbracht werden. Im Berner Lokal Bierhübeli wurden die entsprechenden Awards verliehen. Sie gehen an Lehrbetriebe, welche sich überdurchschnittlich in der Ausbildung von Informatikerinnen, Gebäudeinformatikern, Mediamatikerinnen, ICT-Fachfrauen und -männern sowie Entwicklern digitales Business engagieren. Die Gewinner sind:

Kategorie 1 bis 20 Mitarbeitende: Digio

"Auch Kleinunternehmen können sehr erfolgreich Lernende ausbilden", schreibt der Verband. Mit 6 Mitarbeitenden bildet Digio aus Zürich 2 Informatiker EFZ aus. "Bei Digio ist die Bildung deutlich in der DNA des Unternehmens verankert", so Jurymitglied Moira Barbuti.

Kategorie 21 bis 100 Mitarbeitende: Komax

Komax aus Dierikon (LU) bietet fast die ganze Palette an ICT-Berufslehren an: Es werden Informatikerinnen, Mediamatiker, ICT-Fachleute sowie Entwickler digitales Business ausgebildet. "Das Unternehmen hat die Zahl der Lehrstellen in den letzten Jahren von 8 auf 19 erhöht und prüft regelmässig die Aufnahme neuer Lehrberufe im Ausbildungsmodell", sagte Jurypräsident Werner Scherrer.

Kategorie über 100 Mitarbeitende: SIX Group Services

"SIX überzeugt mit einem ganzheitlichen Ausbildungskonzept und sehr breitem Engagement im Bildungsbereich", erklärte Jurymitglied Norbert Ivan Büchler. Zusätzlich zur Berufslehre bietet SIX diverse Einstiegsmöglichkeiten für junge Fachkräfte und Quereinsteigende auf allen Stufen. Mit Programmen wie "Girls 4 ICT" oder der Zusammenarbeit mit Powercoders setze sich das Unternehmen auch für Diversität, Gleichstellung und Inklusion ein.

Special Prize "Beste/r ICT-Berufsbildner/in": Tania Prader, Swisscom

Tania Prader.

"Tania Prader hat über 40 Lernende unter ihrer Obhut. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich diese dennoch bestens betreut fühlen und dazu befähigt werden, das Beste aus sich herauszuholen", würdigte Jurymitglied Giancarlo Palmisani die Ausgezeichnete. Eine Lernende schreibt: "Tania ist für mich die beste Ausbildnerin, weil ich in jeder Situation auf sie zählen kann. Sie hat die perfekte Mischung aus Strenge und Humor und geht mit viel Hilfsbereitschaft an ihre Arbeit heran."