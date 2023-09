ICT-Lehrbetriebe legen pro "Stift" über 20'000 Franken drauf

In 4 Jahren kostet die Berufsbildung für einen ICT-Lernenden 123'000 Franken. Das hat im Jahr 2019 eine Studie des Schweizerischen Obser­vatoriums für die Berufsbildung (PDF) erhoben. Im Betrag inklusive sind die Löhne des Lernenden und der Ausbildungspersonen sowie Materialkosten.

Schreinerinnen rentieren, Informatiker nicht

Während Unternehmen in fast allen Lehrberufen von den Auszubildenden profitieren, sei dies in der Informatik nicht so, heisst es in einem aktuellen Bericht der ' NZZ ' (Paywall). Grund dafür sei, dass sie "weniger lange für produktive Arbeiten eingesetzt werden können", sagte Jürg Schweri, einer der Studienautoren, zur Zeitung.

Über die gesamte Ausbildung würde für ein durchschnittliches Unternehmen ein Verlust von fast 22'000 Franken pro Lernendem resultieren, heisst es im Bericht. Weitere Berufe, die Mehrkosten verursachen, sind unter anderem Polymechaniker, Automobil-Mechatronikerinnen, Hotelfachpersonen, Köche und Maurerinnen. Am "rentabelsten" sind die Ausbildungen von Elektroinstallateuren, Schreinerinnen und Malern.

Nicht ausbilden, könnte noch mehr kosten

Barbara Jasch

Auf Anfrage von inside-it.ch hält Barbara Jasch, Geschäftsführerin des Zürcher Lehrbetriebsverbands dagegen. "Die Studie fokussiert nur auf Grossbetriebe, dabei werden über 70% der Lernenden in KMU ausgebildet". In kleineren Betrieben würden Lernende so früh wie möglich in produktiven Projekten eingesetzt. Deshalb sei die "Informatikausbildung ein Nullsummenspiel", vor allem wenn "langfristig über mehrere Lernenden-Jahrgänge hinweg" gerechnet werde.

Handwerks- und Dienstleistungsberufe nicht vergleichbar

Darüber hinaus hält sie fest, dass man gewerbliche und handwerkliche Berufe nicht mit Dienstleistungsberufen vergleichen könne. "Ein Applikationsentwickler braucht Zeit, um Grundkompetenzen aufzubauen, bis er oder sie in Projekten mitarbeiten kann." Auf der anderen Seite könne ein Elektriker schon vom ersten Tag an auf der Baustelle Material herumtragen.

Auch die Studie relativiert. Sie kommt zum Schluss, dass es noch teurer ist, Informatikerinnen und Informatiker zu rekrutieren, als sie selbst auszubilden. Wie die 'NZZ' schreibt, kostet die Rekrutierung und Einarbeitung einer ICT-Spezialistin oder eines -Spezialisten im Schnitt 46'300 Franken. Das ist mehr als das doppelte des Verlusts von 22'000 Franken, welcher ein Lernender oder eine Lernende verursacht.