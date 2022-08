ICT-Salärstudie: Seniors verdienen 125’000 – immer noch

Entgegen den gängigen Erwartungen belegt die ICT-Salärstudie 2022, dass "die Löhne der ICT-Fachkräfte stabil sind und unter Betrachtung der Inflation sogar leicht rückläufig". Während die Nominallöhne stagniert sind, sind die Reallöhne sogar etwas gesunken: Die Beschäftigten können sich von ihrem Salär weniger kaufen.

Eine mögliche Erklärung sei das Werben um Talente, welche noch Förderung benötigten. Für KMU und Kleinstunternehmen sei das eine gute Nachricht, schreibt der Verband SwissICT, der die Studie durchführte, welche auf knapp 38'000 Salärnennungen von 290 Unternehmen basiert.

Der Medianlohn von Seniors, Professionals und Juniors hat sich in den vergangenen 10 Jahren tatsächlich kaum verändert. So verdienen Seniors im Median knapp über 125'000 Franken jährlich, Professionals etwas weniger als 105'000 Franken und Juniors rund 80'000 Franken.

Unser eigener Lohnticker zeigt ein vergleichbares Bild. Dieser zeigt die Medianlöhne von 13 IT-Berufen – jeweils aufgeschlüsselt nach Kanton.

Höhere Lernendensaläre als erwartet

Die Salärstudie hat erstmals auch die Löhne von Lernenden ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Löhne von Lernenden bei Banken und Versicherungen am höchsten und in Informatikfirmen am tiefsten sind. Der Medianlohn liege an der oberen Grenze der Empfehlungen des Verbandes ICT-Berufsbildung Schweiz, teilen die Studienautoren mit.