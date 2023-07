Igel ernennt einen neuen CEO

Neuer Chef von Igel ist Klaus Oestermann. Als CEO soll er die globale Expansionsstrategie des Unternehmens umsetzen und die Marktposition weiter stärken. Ein besonderer Schwerpunkt werde auf der Einführung von Igel in wichtigen globalen vertikalen Märkten liegen, darunter Gesundheitswesen, Regierung, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Fertigung und Hightech, so die Mitteilung.

Oestermann war zuletzt bei Bedrock Systems und davor bei Proofpoint tätig. Einen Grossteil seiner Karriere verbrachte er bei Citrix, wo er ab Ende der 1990er-Jahre verschiedene leitende Funktionen innehatte. Zudem war er in den letzten Jahren in der Startup-Community im Silicon Valley als Investor, Berater und Vorstandsmitglied in verschiedenen Unternehmen engagiert. Er bringe Erfahrung bei der Skalierung globaler Softwareunternehmen mit, schreibt Igel. Bereits im Mai wurde er zum Executive Chair des Igel-Vorstands ernannt.

Sein Vorgänger Jed Ayres war ab 2016 beim Unternehmen tätig. Künftig werde er Igel als Company Advisor begleiten. "Wir danken Jed für seinen unglaublichen Beitrag zur Entwicklung von Igel in den letzten sieben Jahren. Er hat die erfolgreiche Transformation des Unternehmens zu einem Softwareführer mit der bahnbrechenden Betriebssystemplattform für das heutige Zeitalter der hybriden Arbeit vorangetrieben", so Vorstandsmitglied Jonathan Meeks.