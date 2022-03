Igel ernennt neue Channel-Manager

Der Anbieter eines Betriebssystems für VDI und DaaS, Igel, gibt personelle Änderungen im Channel-Bereich bekannt. Timo Siedenberg übernehme neu als Vice President of Channel Sales die EMEA-Region. In dieser Rolle sei er für die Unterstützung der Partner zuständig, insbesondere was den Wechsel zum neuen Igel-Abonnement in der zweiten Jahreshälfte 2022 anbelange.

Siedenberg ist bereits seit 2004 bei Igel tätig, zuletzt als Vice President für Support und Advanced Services in der Region EMEA.

Neue Position für die Partnerbetreuung

Gleichzeitig hat das Unternehmen erstmals zwei dedizierte Channel Sales Manager für die Schweiz und Österreich eingestellt. Deren Aufgabe werde die Betreuung und Beratung der Partner vor Ort sein, schreibt Igel. Die Besetzung dieser Positionen zeige, welche Bedeutung diese Märkte für das Unternehmen hätten, so Siedenberg in der Mitteilung.

In der Schweiz wurde die Stelle mit David Marton besetzt. Er bringe langjährige Erfahrung in der Partnerbetreuung und im Business Development mit, schreibt Igel. Marton war zuletzt etwas über 10 Jahre bei Tech Data Schweiz tätig.