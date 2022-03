Immer mehr Googler sind unzufrieden mit ihren Löhnen

Google sehe sich mit einer Belegschaft konfrontiert, die zunehmend unzufrieden sei, was wichtige Frage wie Lohn oder Karriereperspektiven anbelange, berichtet 'CNBC'. Dem US-TV-Sender liegen die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung vor, die jährlich durchgeführt wird.

Die "Googlegeist" genannte interne Umfrage zeige, dass eine wachsende Zahl von Mitarbeitern ihre Gehaltspakete nicht als fair oder konkurrenzfähig mit dem ansehen, was sie in einer ähnlichen Position anderswo verdienen könnten. Weniger als die Hälfte sagte laut 'CNBC'-Bericht, dass ihre Gesamtvergütung im Vergleich zu ähnlichen Stellen in anderen Unternehmen wettbewerbsfähig sei – weniger als noch vor einem Jahr. Auch der Anteil der Angestellten, die glauben, dass sich ihre Leistung in ihrer Vergütung widerspiegelt, ist im Jahresvergleich zurückgegangen.

"Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter die Wahl haben, wo sie arbeiten, und deshalb stellen wir sicher, dass sie sehr gut entlohnt werden", so ein Sprecher zu 'CNBC'.

Wie auch andere Technologie-Unternehmen kämpft Google um Fachkräfte. Die Zufriedenheit der Angestellten ist deshalb wichtig. Google versucht derzeit, die Mitarbeitenden zurück in die Büros zu holen. Nach zwei Jahren Homeoffice sollen die Teams ab April wieder mindestens drei Tage vor Ort arbeiten.

Man biete eine "marktgerechte Vergütung in Bezug auf Gehalt, Kapitalbeteiligung, Urlaub und eine Reihe von Zusatzleistungen", ergänzt das Unternehmen gegenüber dem US-Medium. Offenbar ist das Google-Management schon länger mit dem Lohn-Thema beschäftigt. Googles Vice President of Compensation wurde laut 'CNBC' Ende letzten Jahres auf die Bedenken über die steigende Inflation und die Frage angesprochen, ob das Unternehmen irgendeine Art von Gehaltserhöhung anbieten werde. Man werde keine pauschalen Erhöhungen zur Anpassung an die Inflation vornehmen, so der Manager.

Zufrieden mit der Mission und den Firmenwerten

Gute Werte stellen die Angestellten ihrem Arbeitgeber dem Bericht zufolge aus, wenn es um Fragen der Mission und Werte gehe. Auch mit CEO Sundar Pichai sind die Mitarbeitenden zufrieden: 84% stellen ihm eine positive Bewertung aus. Drei Viertel gaben an, dass er sie inspiriere und etwa gleich viele sagten, dass "Entscheidungen und Strategien es Google ermöglichen, hervorragende Arbeit zu leisten", zitiert 'CNBC'.

Allerdings stellen die Angestellten die Fähigkeit des Konzerns zur Umsetzung der Mission infrage. Kritisiert wird etwa eine wachsende Bürokratie und es gebe immer wieder "Hindernisse bei der Entscheidungsfindung".