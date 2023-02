In Basel kann der Notruf auf Smartphones zugreifen

Am 14. Februar hat Basel-Stadt die neue Einsatzzentrale im Lützelhof in Betrieb genommen. In dieser wurden die Sanitätsnotrufzentrale beider Basel 144 sowie die Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Basel 118 zusammengeführt. Die Blaulichtorganisationen könnten jetzt statt der heutigen 5 künftig nur noch 2, "aber technisch redundant funktionierende und allen Sicherheitsanforderungen genügende Einsatzzentralen" betreiben, teilte das Justiz- und Sicherheitsdepartement mit.

Die beiden neuen Einsatzzentralen seien technisch so ausgerüstet, dass im Notfall jederzeit von einer Einsatzzentrale auf die andere gewechselt werden könne. Laut Mitteilung ging am Dienstag der erste Notruf in der neuen Zentrale kurz nach 10 Uhr ein. Und bei diesen Notrufen führt Basel in einem Pilotprojekt eine technische Neuerung ein, wie die 'Basler Zeitung' (Paywall) berichtet.

Melden Personen einen Notfall, kann die Zentrale eine Push-Nachricht primär per SMS senden und somit deren Einwilligung für einen Zugriff auf das Smartphone erlangen. Vor allem soll damit ein direkter Zugriff auf die Videokamera ermöglicht werden. "Auf diese Weise können wir uns selbst ein Bild von der Situation machen", sagte Michel Eigenmann, Leiter Einsatzzentrale der Rettung Basel-Stadt, der Zeitung. "Das ist einfacher und effizienter, als wenn wir den Notfall aufgrund von Beschreibungen einschätzen müssen."

Solche Zugriffe auf Smartphones durch Rettungskräfte sind in anderen Ländern bereits seit längerem möglich. So begann beispielsweise der West Midlands Fire Service in Grossbritannien bereits 2014 mit der Einführung eines Systems, welches die Einbindung von Videostreams bei Anrufen auf die dortige Notrufnummer 999 erlaubt.