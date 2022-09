In Glarus wird Pierre Rohr Chef der neu geschaffenen IT-Hauptabteilung

Der Glarner Regierungsrat hat soeben die künftige Organisationsstruktur seiner IT definiert. Ab Anfang 2023 soll Pierre Rohr die neu geschaffenen Hauptabteilung Informatik übernehmen, heisst es in einer Mitteilung. Vereint sind darin die IT-Organisationen vom Kanton und den Gemeinden. Die Fusion der Gemeinde-IT-Firma Glarus hoch3 mit der kantonalen IT war an der Landsgemeinde im letzten Mai beschlossen worden. Im August hatte Glarus-hoch3-Geschäftsführer Hans-Peter Legler gegenüber inside-it.ch ausgeführt , dass die Migration bereits laufe und die Zusammenführung ohne Stellenabbau erfolgen werde.