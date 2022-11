In Lausanne serviert ein Roboter Muscheln

In der Brasserie de Chauderon in Lausanne sorgt der Servierroboter "Bella" für Aufsehen. Das Gerät bringt Essen an den Tisch und räumt auch das schmutzige Geschirr wieder ab. Der Roboter, dessen Aussehen stark an eine Katze erinnert, ist eine Attraktion im Restaurant und entlastet seine menschlichen Kollegen ein wenig. "Ein Roboter wird nie einen Menschen ersetzen, er ist als Ergänzung da, um ein bisschen Show zu machen", sagt denn auch Grégory Luce von der Brasserie gegenüber der Nachrichtenagentur 'Keystone-SDA'.

Der Servierroboter vom Innerschweizer Hersteller Sebotics kann insgesamt 4 Teller mitnehmen und gleichzeitig auch die Gäste amüsieren. Er gefalle sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen. Manche Kunden würden auch oft ausdrücklich nach der Roboterbedienung verlangen, um sich einen Kaffee bringen zu lassen. Haben Gäste Geburtstag, kann der Roboter sogar ein kleines Ständchen singen.

Wie lange der Versuch mit dem Roboter noch laufen soll, sein unklar, sagt Luce. Bei grossen Tischen sei Bella ein Pluspunkt. Der Roboter wurde so programmiert, dass er im Slalom zwischen den Tischen läuft. Gesteuert wird er dabei von Sensoren an der Decke. Zwar gebe es gelegentlich Pannen, etwa wenn der Saal voll sei oder die Gäste dem Roboter in die Quere kommen. "Bella" drehe sich dann jeweils im Kreis, so der Restaurantbesitzer. Schwachstellen versuche man von Tag zu Tag zu beheben.

In Frankreich haben sich bereits mehrere Restaurants mit einem ähnlichen Helfer ausgestattet, sei es als reine Attraktion oder als Massnahme im Kampf gegen den Mangel an Arbeitskräften in der Branche.