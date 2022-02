Indien plant die "E-Rupie"

Darüber, ob es Sinn ergibt, vom Staat ausgegebene digitale Währungen einzuführen, wird in vielen Ländern diskutiert. Auch in der Schweiz . Nun hat mit Indien ein Riesenland konkrete Pläne zur Einführung einer digitalen Währung ausgeben. Finanzministerin Nirmala Sitharaman hat in einer Vorstellung des indischen Staatsbudgets für das kommende Fiskaljahr 2022-2023 die Einführung einer "digitalen Rupie" vorgeschlagen. Und zwar schon bald: Die Reserve Bank of India, die indische Zentralbank, soll diese Währung, die auf "Blockchain und anderen Technologien" beruhen werde, schon im kommenden Fiskaljahr einführen. Das indische Fiskaljahr 2022-2023 dauert vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023. Die digitale Währung soll Transaktionen vereinfachen und billiger machen.