Infinigate holt einen Lieferantenflüsterer

Der auf Security spezialisierte, international tätige Schweizer Distributor Infinigate meldet den Zuzug von Mathias Bachsleitner als neuen Executive Vice President für globale Partnerschaften und Allianzen. In dieser Position wird Bachsleitner vor allem für das Management der Zulieferer von Infinigate zuständig sein. Er solle einerseits die Beziehungen zu strategischen Lieferanten verstärken, so Infinigate, andererseits das Geschäft mit aufstrebenden Herstellern ausweiten und auch neue Hersteller an Bord bringen.

Der neue Mann wird laut Infinigate ein zentrales Team leiten, aber auch eng mit den regionalen Teams zusammenarbeiten.

Bachsleitner hat einige Erfahrungen im Umgang mit Partnern. Zuletzt arbeitete er rund viereinhalb Jahre als Vice President und Senior Vice President of Alliances für Orange Cyberdefense. Zuvor war er rund 8 Jahre lang Direktor für globale Allianzen bei NTT sowie 9 Jahre lang Partner-Programm-Manager EMEA bei Insight.