Infinigate macht Peter Meier zum COO und CFO

Harald Rotter übernimmt Zuger Informatik
Der bisherige CIO der Universität St. Gallen wird neuer Leiter des Amts für Informatik und Organisation des Kantons Zug. Er löst den Interimsleiter Roman Büchler ab.
