Infinigate macht Peter Meier zum COO und CFO

Der auf Security, Cloud und Netzwerkinfrastruktur spezialisierte Value Added Distributor Infinigate hat Peter Meier als zukünftigen Finanzchef und Chief Operations Officer (COO) auserkoren. Er soll seine neue Arbeit am 1. Januar 2026 aufnehmen.

Wie die Infinigate-Pressestelle auf Anfrage von inside-it.ch erklärte, wurde die Stelle eines COO neu geschaffen. Bisher gab es sie in der Organisationsstruktur der Infinigate Group nicht. Als gleichzeitiger Chief Financial Officer wird Meier Thierry François ablösen, der die Position als Interimslösung im April 2025 von Kristiina Leppänen übernommen hat.

Peter Meier war laut Infinigate zuletzt Group CFO bei DKV Mobility, einer europäischen B2B-Plattform für Zahlungen und Lösungen im Strassenverkehr. Davor war er als Group CFO für Here Technologies, einem Anbieter von digitalem Kartenmaterial, sowie den Schweizer Industriekonzern Sulzer tätig.

Als CFO soll er gemäss Infinigate nicht nur das Finanzressort leiten, sondern auch die M&A-Strategie unterstützen. Darüber hinaus soll er als COO die operative Effizienz und Effektivität im gesamten Unternehmen verbessern.