Infoguard stärkt sich im Bereich Cyber Defence

Das Schweizer Cybersicherheits-Unternehmen Infoguard ist im Jahr 2022 zweistellig gewachsen: Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Gesamtumsatz um 10% auf 52,2 Millionen Schweizer Franken. Zum Gewinn macht der Anbieter keine Angaben.

Das Wachstum sei insbesondere auf die hohe Nachfrage nach Cyber Defence und Incident Response zurückzuführen, teilt Infoguard mit. So wuchsen die Bereiche der Cyber-Defence- und Managed-Security-Services um rund 43%.

Erst im September letzten Jahres eröffnete die IT-Firma ein neues Cyber Defence Center (CDC) in Baar. Begründet wird das neue, 550 Quadratmeter grosse CDC, mit der eingangs erwähnten gestiegenen Nachfrage nach den Services des Security-Spezialisten und dem damit verbundenen personellen Ausbau.

Ende Dezember 2022 expandierte Infoguard nach Wien . Im Februar 2023 liess sich die Schweizer Firma aufgrund der starken Nachfrage und der wachsenden Kundenbasis auch in München nieder.

Infoguard erwartet auch in den kommenden Jahren weiteres Wachstum. Hierfür werden die Cyber-Defence- und Managed-Security-Services weiter ausgebaut und die Marktanteile in Deutschland sowie Österreich sollen vergrössert werden. Um das Wachstum zu unterstützen, sind für dieses Jahr 25 neue Stellen geplant.

Das in Baar ansässige Unternehmen hat unter anderem auch eine Niederlassung in Bern. Derzeit beschäftigt Infoguard rund 200 Mitarbeitende und betreut eigenen Angaben zufolge über 400 Kunden aus der DACH-Region. Für 2021 zählte die IT-Firma einen Umsatz von 48 Millionen Franken, 15% mehr als im Jahr davor. Insbesondere in den Bereichen Cyber Defence und Incident Response sei die Nachfrage stark gewachsen, erklärte der Anbieter letzten März.