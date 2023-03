Infomaniak setzte letztes Jahr 36,5 Millionen Franken um

Der Schweizer Cloud-Anbieter Infomaniak hat seine Geschäftszahlen für 2022 veröffentlicht: Mit mehr als 1 Million Nutzer habe man einen Umsatz von 36,5 Millionen Franken erzielt, heisst es vom Genfer Provider. Im Vorjahr hatte er noch 32 Millionen umgesetzt. Damit hat sich das Wachstum aber verlangsamt: Wuchs die Firma 2021 noch um 23%, waren es letztes Jahr noch rund 13%.

Im Fokusmarkt in der Deutschschweiz lag das Wachstum mit gut 22% nach wie vor hoch, wie die Pressestelle erklärt. Ein starkes Wachstum verzeichnet Infomaniak auch im Geschäft mit Infrastruktur- und Platform-as-a-Service. Der Umsatz mit den Cloud-Angeboten wuchs 2022 um rund 70%, wie es von der Firma heisst.

Infomaniak will den Hyperscalern nach eigenem Bekunden im Infrastruktur-Geschäft die Stirn bieten, ein höchst ambitioniertes Vorhaben. Dafür setzt man auf die Argumente "Swiss Made" und Ökologie. Man verwende ausschliesslich Strom aus erneuerbaren Quellen, kompensiere seine CO 2 -Emissionen zu 200% und verlängere die Lebensdauer der Server auf bis zu 15 Jahre, wirbt Infomaniak. Ausserdem baue man schrittweise Solarkraftwerke auf, um so viel Energie zu erzeugen, wie das Unternehmen verbraucht.

Der Plan geht offenbar auf. Neben dem Umsatzwachstum beschäftigt Infomaniak auch mehr Mitarbeitende als im Vorjahr: 200 Personen arbeiten in Genf und Winterthur für das Unternehmen. Allerdings hat sich auch hier das Tempo des Ausbaus vorderhand verlangsamt. 2021 baute Infomaniak den Personalbestand um einen Viertel auf, 2022 stellte man noch 15 zusätzliche Personen ein.