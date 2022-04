Informatik-Branche sucht in der Schweiz am eifrigsten neue Fachleute

In der Informatik werden deutlich mehr Leute gesucht. Wie der Michael Page Swiss Job Index zeigt, führt die Branche den positiven Trend auf dem Arbeitsmarkt an. Demnach wurden im April über 10% mehr IT-Entwicklungs- und Prüfspezialisten gesucht als noch im März. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat die Branche sogar rund 45% mehr Informatiker und Informatikerinnen gesucht.

Die Zahl der ausgeschriebenen Stellen über alle Branchen in der Schweiz ist gemäss dem Index zwischen März und April insgesamt um 1,5% gestiegen. Der Anstieg entspreche dem durchschnittlichen Zuwachs vor der Corona-Pandemie für diesen Zeitraum, hiess es in einer Mitteilung.

Im Jahresvergleich führt die Gastrobranche, die von der Rückkehr zur Normalität nach den Corona-Beschränkungen profitiert. Die allgemeinen Lieferkettenprobleme erhöhten ausserdem die Nachfrage nach Logistik- und Lagerplanern stark, die ebenfalls einen deutlichen Schub auf dem Arbeitsmarkt erhielten.

"Der Fachkräftemangel bleibt in vielen Branchen bestehen", liess sich Yannick Coulange, Managing Director der Page GroupSwitzerland, in der Mitteilung zitieren. Er gehe davon aus, dass dies noch einige Zeit so bleiben werde.