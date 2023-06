Informatik der Stadt Wil ist am Anschlag

Die IT-Abteilung der Stadt Wil ist überlastet. "In den letzten Jahren hat sich die Arbeitsbelastung in der Informatik stark erhöht", schreibt der Stadtrat in einem Bericht. Verantwortlich dafür sind unzählige Netzwerke, Vir­tu­ali­sie­rung­en und die steigende Anzahl an Applikationen, die zusätzliche Arbeit verursachen. Die Digitalisierung schreitet immer schneller voran, während die Lebenszyklen von Systemen eher abnehmen, heisst es in dem Bericht.

Als weitere Gründe für den gestiegenen Arbeitsaufwand nennt der Stadtrat auch die Einführung von Abacus im Jahr 2022. In diesem Zusammenhang sei der Bestand der Mitarbeitenden in der Informatik nicht angepasst worden. Zudem steigen auch die Anforderungen an die ICT-Sicherheit laufend und überproportional an.

Das Tagesgeschäft nehme so viel Zeit in Anspruch, dass sich der Leiter der Dienststelle nicht ausreichend mit der Erneuerung der städtischen Informatik­strategie befassen kann, schreibt das 'St.Galler Tagblatt' . Nun sollen eine weitere Vollzeitstelle und eine zusätzliche Lehrstelle Abhilfe schaffen. Die Regierung hat beim Parlament entsprechend mehr Budget beantragt.

Fast 150'000 Franken hat der Stadtrat von der Legislative als wiederkehrende Kredite verlangt. Damit sollen die städtischen IT-Dienste personell besser aufgestellt werden. Das Geld soll dann insbesondere für die Schaffung einer Vollzeitstelle im Applikations-Management und die Schaffung einer ICT-Lehrstelle eingesetzt werden.

"Um langfristig eine professionelle und zuverlässige ICT zu gewährleisten, ist ein Personalausbau mit vermehrten Spezialisierungen notwendig", schreibt der Stadtrat. Als Alternative schlägt er die Beschaffung von externen Dienstleistungen vor, sofern diese überhaupt erhältlich sind und nur ein geringes Branchenwissen erfordern.