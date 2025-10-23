Informatik Schaffhausen bekommt Leitplanken gesteckt

Im März 2023 hiess das Schaffhauser Stimmvolk die Überführung der bisherigen städtischen IT-Organisation in eine kantonale mit deutlicher Mehrheit gut. Damit musste der Kanton der Stadt die Anteile an der damaligen Organisation "Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung" (KSD) für einen Beitrag von 2,6 Millionen Franken abkaufen.

Wenig später erfolgte die Umbenennung der Organisation in Informatik Schaffhausen (ITSH). Offiziell gegründet wurde sie Anfang 2024. Aktuell beschäftigt ITSH 72 Mitarbeitende, darunter 2 Lernende. Das Kundenportfolio umfasst die Verwaltungen von Kanton und Stadt, die Mehrheit der Gemeinden, die Spitäler Schaffhausen, die Verkehrsbetriebe sowie die Schaffhauser Polizei.

Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit

Im Anschluss an den Volksentscheid arbeitete der Regierungsrat eine Eignerstrategie für ITSH aus, die er jetzt dem Kantonsrat im Rahmen einer Vorlage mit dem Antrag auf Kenntnisnahme vorlegt. "Die Eignerstrategie schafft für den Kanton Klarheit in Bezug auf die langfristige Ausrichtung und das Leistungsportfolio der ITSH, da sie unter anderem konkrete und verbindliche Aussagen zu den wirtschaftlichen und sozialen Zielen des Unternehmens, zur Qualitätssicherung sowie zur Aufsichtsfunktion des Regierungsrates gegenüber der Verwaltungskommission und der Geschäftsführung der ITSH enthält", heisst es in einer Mitteilung.

Um die wirtschaftliche Stabilität der ITSH zu sichern und zugleich die finanziellen Interessen des Kantons zu schützen, fordere die Strategie "ein umfassendes Risikomanagement, das potenzielle finanzielle und operative Risiken identifiziert und entsprechende Massnahmen zur Minimierung dieser Risiken implementiert". Informatik Schaffhausen werde verpflichtet, als wettbewerbsfähiges, wirtschaftlich effizientes und kundenorientiertes Unternehmen zu agieren und soll sich so in einem dynamischen Marktumfeld behaupten können.

ITSH soll attraktive Arbeitgeberin sein

In der Vorlage heisst es, dass die Erweiterung des Kundenportfolios mit Dritten erfolgen könne, sofern die Leistungen der ITSH kostendeckend sind und die Dienstleistungen für den Kanton nicht beeinträchtigt werden. Besondere Aufmerksamkeit gelte dabei der Einhaltung von Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen.

"Die Vision besteht darin, dass die ITSH als Businesspartner ihrer Kundinnen und Kunden agiert und diese aktiv bei der Umsetzung des digitalen Wandels sowie bei der Anpassung an die Anforderungen der neuen Arbeitswelt unterstützt", schreibt die Regierung. Diese Rolle gehe über eine rein technische Dienstleistung hinaus und befähige ITSH "als strategischer Partner, der Innovationen fördert und die Transformation von Verwaltungsprozessen unterstützt".

Es gehe auch darum, die Organisation als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren, "die nicht nur hochqualifizierte Fachkräfte anzieht und bindet, sondern auch eine moderne und zukunftsorientierte Arbeitsumgebung bietet". Eine verantwortungsvolle und soziale Personalpolitik, die insbesondere die Aus- und Weiterbildung fördert, sei ebenfalls ein Ziel. Dies sei entscheidend, um den technologischen Fortschritt und die Weiterentwicklung der IT-Dienstleistungen langfristig und gewinnbringend sicherzustellen.