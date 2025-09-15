Informatik wird Maturitätsfach an Zürcher Gymnasien

Der Zürcher Regierungsrat hat Reformvorschläge für die Gymnasien verabschiedet. Er setzt damit die nationale Maturitätsreform um, deren Grundlagen am 1. August 2024 in Kraft getreten sind. Die nationale Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität sieht vor, dass Wirtschaft und Recht sowie Informatik neu als Grundlagenfächer geführt werden. Diese werden damit für alle Schülerinnen und Schüler maturitätsrelevant.

Der Kanton Zürich will bei der Umsetzung dieser Vorgaben gleichzeitig spezifische kantonale Herausforderungen angehen, schreibt der Regierungsrat. Dazu zähle die Belastungssituation der Jugendlichen. Aus diesem Grund soll die bisherige Gesamtlektionenzahl unverändert bei 268 Semesterlektionen bleiben. Neu können Schülerinnen und Schüler ihre zweite Landesprache – Französisch oder Italienisch – selbst wählen. Englisch wird verbindlich die dritte Sprache. Für die Ausarbeitung der Reform waren in Zürich auch die Lehrpersonen und die Schülerschaft befragt worden.

Für Informatik sind 8 Semesterlektionen vorgesehen. Damit bleibt die Anzahl gleich wie bisher. Als weitere MINT-Fächer kommen Mathematik mit 30 sowie Biologie, Chemie und Physik mit je 12 Lektionen dazu.

Statt wie bisher sechs Maturitätsprofile sollen die Schülerinnen und Schüler beim Eintritt ins Obergymnasium stattdessen eines von zwölf Schwerpunktfächern wählen können. Im MINT-Bereich sind dies "Naturgesetze & mathematische Strukturen" (Stammfächer: Mathematik, Physik), "Life Science" (Biologie, Physik) und "Engineering" (Informatik, Physik, Chemie).

In letzterem sollen Schülerinnen und Schüler ein interdisziplinäres Verständnis für technische Systeme entwickeln. "Sie verbinden Denk- und Arbeitsweisen aus Informatik, Physik und Chemie, um Anwendungen aus Bereichen wie Robotik und Energietechnologien zu analysieren, zu modellieren und mit Mitteln wie digitaler Fertigung und Künstlicher Intelligenz praktisch umzusetzen", heisst es dazu.

Die Reformvorschläge gehen nun in die Vernehmlassung. Die nationalen Vorgaben müssen in den Kantonen bis spätestens zum Start des Schuljahres 2029/2030 umgesetzt werden. Im Kanton Zürich führen sie laut Regierungsrat zu jährlichen Mehrkosten von rund 7 Millionen Franken.