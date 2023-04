Infosoft wird von Tecoma geschluckt

Infosoft System ist auf den 1. April von der Tecoma Group übernommen worden. Die Übernahme sei im Rahmen einer Nachfolgeregelung erfolgt, schreibt Infosoft in einer Mitteilung. Das auf Personalsoftware spezialisierte Unternehmen bekräftigt, die aktuellen Lösungen und Services langfristig weiterentwickeln zu wollen und den Support und Betrieb für die bisherigen Kunden aufrechtzuerhalten.

Yves von Wartburg, Herbert Lörch und Remo Baumeler würden als langjährige Mitarbeiter in der Geschäftsleitung verbleiben, wird in der Mitteilung die Kontinuität unterstrichen. Die Geschäftsführung von Infosoft wird aber von Markus Hermann und Daniel Jossen übernommen. Hermann ist laut Linkedin-Profil seit Januar 2021 stellvertretender Geschäftsführer, Jossen ist Co-Geschäftsführer der Tecoma Group. Diese wurde Mitte März 2023 gegründet und ist am Infosoft-Sitz domiziliert.

Walter Fischer, der bisherige Verwaltungsratspräsident der Infosoft Systems AG, ist in den Ruhestand getreten, berät die Firma aber weiterhin. Er wird ersetzt durch Dean Marti, den Verwaltungsratspräsidenten der Tecoma Group.

Infosoft Systems wurde am 1. April 1992 gegründet. Im letzten Frühling zählte die Firma 18 Mitarbeitende, die umfassende IT-Dienstleistungen anbieten.