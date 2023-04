Innosuisse hat 150 Millionen Franken ausgegeben

Der Bundesrat hat den Jahresbericht der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung gutgeheissen. "Innosuisse hat die strategischen Ziele 2022 insgesamt gut erreicht", heisst es in einer Mitteilung. Seit 2020 seien rund 330 Projekte mit 150 Millionen Franken unterstützt worden. "Aus Sicht des Bundesrates war das Programm erfolgreich", so die Mitteilung.

Gemäss Bericht (PDF) stand dabei der Swiss Accelerator im Vordergrund, der im Frühjahr 2022 mit einer Ausschreibung gestartet wurde. Innosuisse habe "zum ersten Mal hochinnovative Projekte" direkt finanziell unterstützen können. Dieses Förderinstrument richtete sich an Schweizer KMU und Startups, die an der entsprechenden Ausschreibung des Europäischen Innovationsrates nicht teilnehmen konnten." Nach 376 Projekten im Jahr 2021 gingen im Berichtsjahr 395 Innovationsprojekte mit einem Gesuchsvolumen von 186,5 Millionen Franken ein.

Auf "ganz besonderes Interesse" sei die institutionelle Partnerschaft "Key Digital Technologies", das Nachfolgeprogramm von ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) gestossen. Aufgrund des aktuellen Drittlandstatus könne die Schweiz zwar nicht als vollwertiger Partner mitmachen, die Forschenden hätten sich jedoch an den Konsortien beteiligen können und würden "im Falle einer Gutheissung ihres Projekts" finanziert.

Im Juni 2022 hatte der Nationalrat den Bundesrat zu Verhandlungen mit der EU gezwungen. Der Ausschluss, insbesondere aus dem rund 95 Milliarden Euro schweren Förderprogramm Horizon Europe, traf vor allem die Schweizer Hochschulen hart. "Der Bundesrat wird sich dafür einsetzen, die sachfremde politische Verknüpfung seitens der EU zwischen den Programmen und den Marktbeteiligungsfragen zu lösen", hiess es damals von der Regierung.

Wie nun dem Innosuisse-Bericht zu entnehmen ist, plane man "wegen zu knapper Budgetmittel vorerst, auf eine weitere Ausschreibung der Flagship-Initiative zu verzichten". Innosuisse setze damit "gezielt thematische Anreize, um grössere, interdisziplinär zusammengesetzte Projektkonsortien dazu zu animieren, sich einem Innovationsthema von grosser geseschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung in transdisziplinärer, systemischer Weise anzunehmem". Der Bund schreibt: "Im Bereich Unternehmertum und Startups ist die Nachfrage nach mehreren Jahren mit sehr hoher Nachfrage zurückgegangen."