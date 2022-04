Innosuisse hat Ziele erreicht

Der Bundesrat hat sich an einer Sitzung mit Innosuisse beschäftigt. Die Förderagentur habe ihre Ziele für das Jahr 2021 erreicht, so die Bilanz. Trotz der Corona-Pandemie hätten die Unternehmen ihre Innovations­aktivitäten weitergeführt. Innosuisse habe die Fördertätigkeiten im Vergleich zum Vorjahr halten und teilweise gar ausbauen können, so eine Mitteilung des Bundesrats.

Die Nachfrage bei der Förderung von Innovationsprojekten ist gegenüber dem Vorjahr um rund 13% angestiegen. Einschliesslich der hängigen Gesuche aus dem Vorjahr seien etwas über 850 Vorhaben begutachtet worden. Knapp 440 davon wurden laut dem Bericht bewilligt. Somit liegt die Bewilligungsquote trotz des Anstiegs ähnlich wie im Vorjahr bei rund 50%.

Das Ziel, dass die Unternehmen trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie ihre Innovationstätigkeit weiterführen, sei erreicht worden, wie es weiter heisst. Beigetragen habe dazu auch das Impulsprogramm "Innovationskraft Schweiz", das noch bis Ende 2022 läuft.

Aufgrund der Nicht-Assoziierung der Schweiz an "Horizon Europe" hat Innosuisse im letzten Jahr kurzfristige Übergangsmassnahmen eingeleitet. Neu wurde vergangenes Jahr mit Flagships eine Initiative in einem Top-down-Ansatz lanciert. Damit will die Agentur Innovationen in ausgewählten Bereichen schaffen. 15 Flagship-Projekte seien mit einem Betrag von insgesamt rund 57 Millionen Franken bewilligt worden. Im Bericht werden zwei Themen-Schwerpunkte genannt: die Bewältigung der Pandemie-bedingten beschleunigten digitalen Transformation sowie Projekte zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit und der Nachhaltigkeit.

Neben der Projektförderung sei auch die Nachfrage nach Innovationschecks, ein Frühindikator für Innovationsprojekte und niederschwelliger Zugang zur Projektförderung, deutlich über dem Vorjahresniveau gelegen. Auch das Coaching-Programm sei weiterhin sehr gefragt. Fast 500 Startups hätten sich dafür beworben.