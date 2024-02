Innotix wird von Welldev übernommen

Welldev übernimmt das Zürcher Unternehmen Innotix, wie die beiden Firmen mitteilen. Innotix entwickelt mit gegenwärtig 22 Mitarbeitenden Apps für Lokführer, Tramfahrer und Buschauffeure im öffentlichen Verkehr. Innotix soll als Tochterfirma von Welldev weitergeführt werden. Mit seinen zusätzlichen Ressourcen will Welldev das "ÖV-Pad" von Innotix international als Branchenlösung für digitale Mitarbeiterkommunikation in der Mobilitätsbranche etablieren und gleichzeitig die Entwicklung neuer ÖV-Lösungen beschleunigen.

Lukas Haldemann, der Innotix 2003 gegründet hat, will noch für einen reibungslosen Übergang sorgen und dann im Herbst 2024 ein Sabbatical beginnen. Der Welldev-Gründer Philipp Wellstein wird ab Mitte März 2024 auch CEO von Innotix.

Welldev wurde 2017 von Wellstein gegründet, der Hauptsitz ist am Flughafen Zürich. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile nach eigenen Angaben bereits rund 200 Mitarbeitende in der Schweiz, Bangladesch, Österreich, Kanada und Südafrika. Es bietet die Entwicklung von Custom-Applikationen an und betätigt sich auch als Verleiher von Entwicklerteams. Mit "Welltravel" und "Trueact" hat Welldev auch schon Erfahrungen mit der Entwicklung und Vermarktung eigener Softwareprodukte gesammelt.