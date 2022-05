Inseya ernennt neuen CTO

Seit dem 1. April 2022 verantwortet Stephan Gautschi die Produktentwicklung bei Inseya als Chief Technology Officer. Durch die Ernennung sollen insbesondere die Kompetenzen in den Bereichen SASE Cato Cloud und Sentinelone gestärkt werden, so eine Mitteilung des Unternehmens, das bis 2020 unter dem Namen Go4mobile agierte. Unter anderem soll die Expertise im Secure Networking und der Endpoint Security weiter ausgebaut werden.

Der neue CTO sei schon seit seinem Studium von der " IT Security – vor allem in mobilen und dynamischen Umgebungen – begeistert" gewesen, schreibt Inseya weiter. Bereits in den 90er-Jahren habe der ETH-Absolvent bei Credit Suisse in London Erfahrungen mit der Absicherung von kritischen Anwendungen und der Implementierung der ersten E-Banking-Lösungen gesammelt.

Gautschi verfügt zudem über fast 20 Jahre Erfahrung bei Open Systems, wo er unter anderem als COO amtete. Zuletzt etablierte und betrieb er als Head Security Services bei UMB den Bereich Managed Security Service Provider, so sein neuer Arbeitgeber.