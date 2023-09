Integra Biosciences braucht neue IT-Leitung

Wer mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im IT-Umfeld in einem internationalen Unternehmen mitbringt und ein abgeschlossenes Informatik- oder Wirtschaftsinformatikstudium mitbringt, könnte CIO von Integra Biosciences werden.

Die gesuchte Person soll die IT-Teams in der Schweiz und den USA führen und weiterentwickeln sowie zukunftsträchtige IT-Lösungen evaluieren und umsetzen, heisst es in einem Stelleninserat.

Das Bündner Unternehmens beschäftigt rund 550 Mitarbeitende und fertigt Geräte für das Liquid-Handling und die Nährmedienherstellung. Es unterhält Vertriebs- und Support-Niederlassungen in den USA, Kanada, China, Japan, Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und Österreich. Die Entwicklung und Produktion ist ausser am Firmensitz in Zizers auch im amerikanischen Hudson angesiedelt.