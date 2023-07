Intel investiert 9 Millionen Dollar in humanoide Roboter

Was früher noch Science-Fiction war, ist heute bereits Realität: Auf der Welt gibt zahlreiche humanoide Roboter. So sind beispielsweise der "Optimus Bot" von Tesla oder das Modell "Phoenix" von Sanctuary AI an das menschliche Erscheinungsbild angelehnt. Von dieser Entwicklung will jetzt auch Intel profitieren. Der Risikokapitalzweig des Halbleiter-Produzenten investiert deshalb 9 Millionen US-Dollar in das Robotik-Unternehmen Figure.

Mit "Figure 01" hat dieses einen eigenen humanoiden Roboter entwickelt. Durch die Finanzspritze will Intel die Entwicklung und Kommerzialisierung des autonom arbeitenden Roboters beschleunigen. Erst im Mai hatte das Unternehmen an einer Finanzierungsrunde 70 Millionen Dollar eingenommen. Damals beteiligten sich Parkway Venture Capital, Aliya Capital, Bold Ventures, Tamarack Global sowie FJ Lab.

Viel ist zum Roboter allerdings nicht bekannt. Das Gerät soll aber bereits erste Schritte gemacht haben, verkündete das Unternehmen in einer Mitteilung zur Investition von Intel. Der Roboter soll laut den Herstellerangaben bis zu 20 Kilogramm tragen und mit einer Akkuladung rund 5 Stunden betrieben werden können. Dabei soll er sich mit bis zu 1,2 Meter pro Sekunde fortbewegen können und auch in der Lage sein, in komplexen Umgebungen zu navigieren.

"Intel Capital ist ständig auf der Suche nach Unternehmen, die die Grenzen der Innovation verschieben", wurde Mark Lydon, Managing Director bei Intel Capital in der Mitteilung zitiert. "Figures Fokus auf die Verbesserung der Arbeitswirtschaft ist ein wesentlicher Teil unserer Zukunft, und wir freuen uns darauf, die Entwicklung von humanoiden Robotern zu unterstützen."