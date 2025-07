Intel plant Abspaltung des Netzwerkgeschäfts

Intel will seine Einheit Network and Edge Group (NEX) ausgliedern. Zuerst hatte 'CRN' über ein Memo an Kunden berichtet, in dem der Schritt angekündigt wurde. Darin schrieb NEX-Leiter Sachin Katti: "Wir planen, Schlüsselelemente unseres Netzwerk- und Kommunikationsgeschäfts als eigenständiges Unternehmen zu etablieren, und wir haben mit der Identifizierung strategischer Investoren begonnen."

Die NEX-Einheit erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 5,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht rund 11% des Gesamtumsatzes des Konzerns. Über erste Gerüchte einer Abspaltung hatte 'Reuters' im Mai berichtet.

Ein Intel-Sprecher bestätigte gegenüber Medien die Pläne: "Wie bei Altera werden wir ein Ankerinvestor bleiben, wodurch wir von künftigen Aufwärtstrends profitieren können, während wir das Geschäft für zukünftiges Wachstum positionieren." Im April hatte Intel eine Mehrheitsbeteiligung an Altera für 4,47 Milliarden Dollar an das Investmentunternehmen Silver Lake verkauft. 2015 hatte der Konzern den FPGA-Hersteller noch für deutlich mehr Geld übernommen. Intel besitzt gemäss Kaufvereinbarung weiterhin 49% am Altera-Geschäft.

"Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Stärkung unseres Kernproduktportfolios und unserer KI-Roadmap, um unsere Kunden besser bedienen zu können", so der Sprecher. Die Bekanntgabe der geplanten NEX-Abspaltung erfolgte Ende letzter Woche zusammen mit weiteren Ankündigungen zu einschneidenden Massnahmen bei Intel. So gibt der Konzern seine milliardenschweren Pläne für Fabriken in Europa auf. Damit werden weder im deutschen Magdeburg noch im polnischen Wroclaw neue Chip-Werke entstehen.

Dazu kommt ein massiver Stellenabbau. Bis Ende Jahr sollen über 20'000 Jobs gestrichen werden und die Belegschaft soll auf 75'000 Angestellte sinken. "Wir werden ein schnelleres, agileres und dynamischeres Unternehmen", versprach CEO Lip-Bu Ta. Man treffe "harte, aber notwendige Entscheidungen", um die Organisation zu straffen und die Effizienz zu steigern.