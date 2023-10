Intel weist dreimal tieferen Gewinn aus

Im dritten Quartal 2023 sank Intels Umsatz im Jahresvergleich um 8% auf 14,2 Milliarden Dollar. Die anhaltend schlechte Nachfrage sorgte für den siebten Quartalsrückgang in Folge

Damit bleiben dem Chiphersteller unterm Strich nur noch knapp 300 Millionen Dollar Gewinn. Das ist über dreimal weniger als die Milliarde Dollar, die Intel vor einem Jahr ausgewiesen hatte.

Positiver Ausblick

Dennoch fiel das Ergebnis des dritten Quartals besser aus, als von Experten im Schnitt erwartet. Auch die Umsatzprognose für das aktuell laufende vierte Quartal stimmt die Analysten positiv: Intel rechnet dank anziehender Nachfrage, Fortschritten beim Umbau der Produktion und dem Boom rund um Angebote mit Künstlicher Intelligenz wieder mit einem Umsatzplus.

In den drei Monaten bis Ende Dezember werde ein Erlös zwischen 14,6 Milliarden US-Dollar und 15,6 Milliarden Dollar angepeilt, teilte Intel mit. In der Mitte der Spanne wäre das ein Plus von 8% im Vergleich zum vierten Quartal 2022.