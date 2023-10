Interaktive Klimakarte für Stadt und Region Bern lanciert

Der Smart City Verein Bern hat eine Klimaplattform für die Stadt und die Region Bern lanciert. Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit an verschiedenen Standorten in und um Bern können in Echtzeit konsultiert werden.

Insgesamt 120 Messstationen schicken alle zehn Minuten aktuelle Klimadaten an einen zentralen Server, wie der Verein erklärt. Diese Echtzeitdaten sind ab sofort auf der "Smart Urban Heat Map" öffentlich zugänglich und einsehbar.

Mit der Plattform könnten die Nutzenden den nächstgelegenen Sensorstandort aufrufen und nebst der aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch die Temperaturdifferenz zum kühlsten Messstandort sowie die Klimadaten der letzten 48 Stunden erfahren.

Laut dem Verein hat die Gruppe für Klimatologie am Geographischen Institut der Universität Bern wertvolle Pionierarbeit geleistet. Sie betreibt seit 2018 ein städtisches Messnetz, mit rund 80 Stationen. Der Verein habe dieses Messnetz zusammen mit der Firma Abilium, dem Institut Public Sector Transformation der Berner Fachhochschule und der Firma Meteotest in die Region Bern hinaus um rund 40 Messstationen erweitert.

Durch die Smart Urban Heat Map würden die gesammelten Klimadaten nach dem Open-Data-Prinzip für alle Interessierten sicht- und auswertbar. Das Ziel sei es, fundierte Grundlagen und wirksame Massnahmen für eine Verbesserung des Stadtklimas zu entwickeln. Dabei sollen auch die Gemeinden und die Bevölkerung miteinbezogen werden, unter anderem durch Vernetzungsanlässe, Climathons und ein Klima-Toolkit für Berner Schulen.