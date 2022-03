Interxion: SBB-Mann löst Denzler ab

Bei Interxion Schweiz wird bald ein neuer Chef das Zepter übernehmen. Hans Jörg Denzler will sich nach etwas über 5 Jahren als Managing Director aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Sein designierter Nachfolger kommt von der SBB. Yves Zischek arbeitete 8 Jahre lang für die SBB, zunächst als Leiter Telecom, dann als Programmchef Smartrail 4.0 und zuletzt als Leiter Systemintegration Bahnsteuerung.

Davor war Zischek hauptsächlich in der Telco-Branche aktiv. Von 2005 bis 2011 war er für Colt Telecom tätig und danach war er 2 Jahre lang Operations Director bei Sunrise. Seine berufliche Vergangenheit bei Colt und Sunrise dürfte auch für seine Wahl als neuer Managing Director für Interxion eine wichtige Rolle gespielt haben, denn sowohl bei Colt als auch bei Sunrise hat Yves Zischek mit Hans Jörg Denzler zusammengearbeitet.

Zischek hat einen Master of Arts der Universität Zürich sowie einen Master in Business Administration der University of Strathclyde und hat sich am IMD in Lausanne im Bereich der Digitalen Transformation weitergebildet. Sein Amt als neuer Managing Director bei Interxion Schweiz, und damit als Verantwortlicher für einen der grössten RZ-Betreiber in der Schweiz, wird er am 1. Mai antreten.

Hans Jörg Denzler zieht sich laut der Mitteilung von Interxion zwar aus dem operativen Geschäft zurück, will der Firma aber weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.