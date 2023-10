Intransparenz von KI-Modellen: Was soll eigentlich das "Open" in OpenAI?

Forscher der Universitäten Stanford, Princeton und des MIT haben einen Index veröffentlicht, in dem sie die Transparenz von Basismodellen für Künstliche Intelligenz beurteilen. Die Autoren fordern die verantwortlichen Firmen wie OpenAI, Google oder Amazon auf, weitere Informationen offenzulegen. Bislang arbeiten alle undurchsichtig.

Die mit riesigen Datensätzen trainierten Foundation Models bilden die Grundlage für generative Anwendungen, die etwa schreiben oder Bilder erzeugen können. Die Firmen dahinter sind die Treiber des aktuellen Booms von generativer KI. In einer Welt, die sich zur Entscheidungsfindung und Automatisierung zunehmend auf diese Modelle verlässt, sei das Verständnis ihrer Grenzen und Vorurteile entscheidend, so die Autoren des Berichts.

"Die Unternehmen hinter den Basismodellen werden immer undurchsichtiger", sagt aber Mitautor Rishi Bommasani laut einer Mitteilung. Die Firma OpenAI, die das Wort "offen" im Namen trägt, habe erklärt, dass sie die meisten Aspekte seines Vorzeigemodells GPT-4 nicht transparent machen werde. Das birgt viele Probleme für Anwender, Forschung, Regulierung und Politik, etwa was Verlässlichkeit oder Bias von Entscheidungen und Erzeugnissen betrifft.

Der Index soll zumindest aufzeigen, wie viel Transparenz die Firmen herstellen. Er bewertet 10 Modelle anhand von 100 Indikatoren wie Trainingsdaten, Rechenaufwand, Methodik und Anwendungs-Policy. Diese sind in einem Github-Repository als PDF hinterlegt. "Unsere Absicht ist es, einen Index zu erstellen, bei dem die meisten Indikatoren nicht mit Wettbewerbsinteressen kollidieren", sagt Bommasani.

Die Befunde sind aber ernüchternd. Selbst Metas Llama 2, das transparenteste Modell, kommt mit dem Score 54 auf etwas mehr als die Hälfte der vollen Punktezahl. Dahinter folgen Bloomz und GPT-4 (siehe Grafik). Am schlechtesten schneidet das Modell Titan von Amazon ab, es kommt auf gerade mal auf 12 von 100 Punkten. Der Konzern hatte im Sommer angekündigt, weitere 100 Millionen Dollar in Services für generative KI in Firmen zu investieren.