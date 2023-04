Invenda baut Management aus

Mitte März gab Invenda eine Serie-B-Finanzierungsrunde in der Höhe von 19 Millionen Dollar bekannt. Das Kapital will das Unternehmen mit Hauptsitz in Alpnach (OW) in die Entwicklung seiner Cloud-basierten Lösungen und automatisierten Verkaufsgeräte für den Einzelhandel stecken. Weiter soll die kommerzielle wie geografische Expansion vorangetrieben werden, insbesondere in den USA.

Der Ankündigung dieser Pläne folgt jetzt eine Erweiterung des Managementteams, teilt Invenda mit. 4 neue Führungskräfte sollen das Wachstum weiter beschleunigen.

Als Chief Growth Officer wurde Urs Reinhard eingestellt. Er arbeitete bis Oktober 2022 über 6 Jahre als Geschäftsleitungsmitglied für die ehemalige UPC Schweiz. Zuletzt war er als Chief Digital & Customer Officer für neue digitale Geschäftsmodelle beim Mutterkonzern Liberty Global verantwortlich. Bei Invenda leitet Reinhard ab sofort die Bereiche Vertrieb, Marketing, Unternehmenskommunikation und Kundenerfolg.

Die Position des Chief Executive Officer of North America übernimmt Andreas Pfluger. Der ehemalige US-CEO von Lindt & Sprüngli bringt über 3 Jahrzehnte Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit und verfügt über ausgewiesene Nordamerika-Expertise, so die Mitteilung.

Managing Director of North America wird Mark Crandell, der die Geschäftsentwicklung sowie die Markteinführungsstrategie leitet. Crandell arbeitete zuvor unter anderem für Sonos, Tivo und Sony in den USA.

Chief of Staff schliesslich wird Gregory Byers, der für die operative Transformation von Invenda zuständig ist. Er verfüge über einen strategischen Hintergrund bei globalen Marken wie McDonald's, LVMH Group und Amgen.

Jon Brezinski, CEO und Gründer von Invenda, sagt in der Mitteilung: "Mit diesem Team sind wir in der Lage, nicht nur geografisch zu expandieren, sondern auch in neue Branchen und Dienstleistungsangebote vorzustossen."