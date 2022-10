Invenda hat sich Jeremy Seitz als neuen CTO geholt

Jeremy Seitz ist CTO der Invenda Gruppe aus Alpnach in Obwalden. Laut seinem Linkedin-Profil hat Seitz die neuen Aufgaben bei dem international tätigen Zentralschweizer Unternehmen schon im Juli übernommen. Einer Mitteilung ist zu entnehmen, dass der neue CTO die Tech-Strategie von Invenda weiterentwickeln und die Kollaboration der schnell wachsenden Engineering-Teams ausbauen soll.

Invenda wurde nach eigenen Angaben 2017 von Jon Brezinski gegründet, der aktuell auch als Geschäftsführer amtet. Das Unternehmen sei spezialisiert auf die Entwicklung von Soft- und Hardware fürs Automaten-Management und IoT-Lösungen beispielsweise für Verkaufsautomaten, Kioske oder Kühlschränke und adressiere Digital Signage sowie Marketing-Konzepte und BigData-Projekte. Seitz übernehme als CTO die Rolle des Technikstrategen, heisst es weiter.

Der neue CTO kommt von der TX Mediengruppe (Ex-Tamedia), wo er im September 2020 Technikchef der Marktplätze mit unter anderem Ricardo, Tutti, Homegate und CarForYou geworden war. Seitz ist in Texas aufgewachsen, lebt seit 16 Jahren in der Schweiz und wohnt in Luzern. Seine Fähigkeiten werde er vom 15 Kilometer entfernten Hauptsitz von Invenda in Alpnach unter Beweis stellen, schreibt der neue Arbeitgeber. Ohnehin seien mit den heutigen digitalen Möglichkeiten Landesgrenzen oder unterschiedliche Sprachen keine Hindernisse mehr, um teamübergreifend zu arbeiten, so die ausser in der Schweiz auch in Schweden, Hongkong, Serbien, Grossbritanien und Deutschland mit IT-Teams vertretene Firma.