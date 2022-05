Inventx in Kürze auch mit Domizil in Bern

Für mehr Kundennähe im Espace Mittelland und zu den IT-Talenten der Region bezieht Inventx Anfang Juni in Bern seinen 4. Schweizer Standort. Man sehe den persönlichen Kontakt auf Augenhöhe als Markenzeichen, deshalb brauche es für die "gelebte Interaktion" geografische Nähe, heisst es in einer Mitteilung. Besonders hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf die vielen Niederlassungen der inzwischen bestehenden Kundschaft. Abgesehen davon soll über den neuen Standort auch weiteres Wachstum erschlossen werden, teilen die Banken- und Versicherungsdigitalisierer mit.

Daniel Wenger, der den Bereich Insurance verantwortet und in der Bundesstadt wohnt, vertrete die Geschäftsleitung im Gebäude an der Wabernstrasse 40, heisst es. Er werde mit einem ebenfalls im Grossraum Bern lebenden Kernteam die neuen Büroräumlichkeiten von Beginn weg bevölkern. Zunächst wolle man in Bern 25 neue Stellen schaffen.

Interessant ist, dass Inventx diverse Benefits betont, die den Berner Standort auszeichnen. "Genau wie am Hauptsitz in Chur, im Circle am Flughafen Zürich oder in St. Gallen ist auch die neue Niederlassung in Bern zentral gelegen und gut mit dem ÖV erschlossen". Attraktiv sei man auch für Pendler, die in weniger als 10 Minuten vom Bahnhof im Büro sind. Mit Bern sei man "als Arbeitgeber für alle IT-Fachspezialisten in der Deutschschweiz noch interessanter", so Inventx weiter, zumal der Arbeitsort frei wählbar sei. Auch gehören zum Büro eine Cafeteria und ein Garten mit Sitzplatz und man ist "nur wenige Gehminuten von der Aare und dem Freibad Marzili entfernt". Schliesslich wird noch erwähnt, dass die Gegend auch bei lokalen IT-Arbeitgebern begehrt sei, was sich an der Präsenz des BIT und anderen IT-Organisationen ablesen lasse.

Aktuell beschäftigt der IT-Dienstleister für Banken und Versicherungen über 320 Mitarbeitende.