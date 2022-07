Inventx und GKB vertiefen Partnerschaft

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) und Inventx verbindet eine mehr­jährige Partnerschaft. Seit der Gründung des IT-Diensleisters im Jahr 2010 habe die GKB ihre gesamte IT über das Unternehmen beschafft, schreibt Inventx in einer Mitteilung. Dies soll nun für weitere 5 Jahre so bleiben. Man werde auch weiterhin für den IT-Betrieb und das Applikationsmanagement, die Digital Workplaces sowie Systemintegration, Security, Robotic Process Automation (RPA) und Data Analytics der GKB verantwortlich sein.

Der bestehende Vertrag sei dabei nicht nur verlängert, sondern auch um zusätzliche Leistungen erweitert worden: Gemäss der Mitteilung soll die GKB bis im Herbst 2023 in die ix.Cloud migrieren, die dank eigenen Rechenzentren eine Datenhaltung in der Schweiz garantiert und auch lokal gemanagt wird. Ergänzend dazu sollen von der GKB künftig auch einzelne Services aus der "ix.Openfinance-Plattform" bezogen werden können.

Bei der GKB will man damit von "den Vorteilen einer skalierbaren Cloud-Lösung profitieren, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Compliance einzugehen." Weiter soll so auch die Markteinführungszeit von neuen Dienstleistungen verbessert werden. Inventx-CEO Pascal Keller zeigte sich vor allem dankbar: "Die GKB hat an uns geglaubt, als wir mit 90 Mitarbeitenden an den Start gingen. Heute sind es bereits mehr als 340 die an der Schnittstelle zwischen Banking und IT arbeiten."