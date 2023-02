Investitionen in die IT lassen nach

Die jüngste Befragung von CIO-Magazin und der Otto Beisheim School of Management zeigt eine neue Trendwende: In der DACH-Region gehen IT-Investitionen in Unternehmen zurück und auch bei der Umsetzung von Digita­li­sier­ungs­strategien hapert es.

Weniger IT-Budget

Die rund 300 befragten Unternehmen in der Studie mussten einschätzen, wie sich das IT-Budget ihrer Firma in den kommenden Jahren entwickeln wird. Ende 2019 gaben 66% der Teilnehmenden an, dass ihr Budget (wahrscheinlich) steigen werde. In den beiden Folgejahren 2020 und 2021, also während der Pandemie, wuchs die Zahl auf rund 80% an.

In der aktuellen Studie ist nun ein erster Negativtrend zu erkennen. Ende 2022 erwarteten nur noch 72% der Unternehmen eine Erhöhung ihres IT-Gesamt­budgets.

Ähnlich ging es bei den Erwartungen zur IT-Beschäftigtenzahl zu. So gingen 2019 rund 55% der Befragten von einem (erheblichen) Zuwachs der IT-Belegschaft aus, noch Ende 2021 gingen 71% der Befragten von einem Anstieg aus. Mittlerweile ging diese Zahl auf 66% zurück, wahrscheinlich auch aufgrund der Entlassungen bei vielen Tech-Konzernen im vergangenen Jahr.

Vertrauen in Führungskräfte hat abgenommen

Die befragten CIOs und andere Führungskräfte in der Studie erklären die Ergebnisse: In einer Folgefrage meinen 77% der Teilnehmenden, dass sich die Energiepreise auf die geplanten IT-Budgets auswirken (werden).

Ein genauerer Blick in die Daten zeigt jedoch: 78% der Unternehmen, die ihre IT-Budgets erhöhen, und 88% derer, die sie stark erhöhen, tun dies in erster Linie wegen der hohen Energiepreise. "Diese Daten deuten darauf hin, dass die derzeitigen makroökonomischen Bedingungen eine wichtige Rolle bei der Erklärung der veränderten Motivation für weitere IT-Investitionen spielen", erklären die Studienautoren.

Ein weiteres Muster ist bei der Umsetzung von Digitalisierungsstrategien zu beobachten. Der Abwärtstrend sei dort deutlicher erkennbar als in den anderen Bereichen. In den vergangenen 3 Jahren stimmten etwa noch 50% der Unternehmen dieser These zu: "Unser Topmanagement leistet die notwendige Unterstützung, um die gesteckten Digitalisierungsziele erreichen zu können." 2022 waren es nur noch 33%, die dieser Aussage zustimmten. Ein Fazit der Studie: Das Vertrauen in die Fähigkeiten des Topmanagements, die digitale Transformation voranzutreiben, habe in vielen Firmen abgenommen. Es fehle auch an Expertinnen und Experten, um die Ziele überhaupt erreichen zu können. Eine weitere Herausforderung sei zudem die fehlende IT-Infrastruktur, um Digitalisierungsstrategien umzusetzen.