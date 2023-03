Investmenthaus Vontobel vertraut auf EIZO-Monitore

«Auch in Bezug auf Nachhaltigkeit überzeugen uns die Monitore von EIZO. Der niedrige Stromverbrauch, die tiefe Ausfallrate und nicht zu vergessen die lange Laufzeit sind für uns Pluspunkte bei der Entscheidung für EIZO.» Markus Schneider, Head of Operational Services, Bank Vontobel.

Mehr Platz, nahtlose Sicht

Im Backoffice, an den verschiedenen Standorten in Zürich, ist der Curved-Monitor FlexScan EV3895 im Einsatz. Dank der grossen Bildfläche und dem sanft gekrümmten Bildschirm können mehrere Applikationen bequem dargestellt werden, optimale Sichtbarkeit und Fokus sind somit garantiert. Die Nutzer sind begeistert: Dank der ergonomischen Verstellbarkeit des Monitors und den augenschonenden Features sind verspannte Nackenmuskeln und müde Augen kein Thema. Trotz der breiten 37,5-Zoll-Diagonale fügt sich der Bildschirm harmonisch in die Büroumgebung ein, durch das schlanke Design wirkt er fast grazil und überzeugt mit einem schmalen Gehäuserahmen.

Praktische Konnektivität

Der Curved FlexScan EV3895 ist mit vier leicht zugänglichen Anschlüssen ausgestattet. So lassen sich diverse Peripheriegeräte verbinden, ohne dass ein separater USB-Hub erforderlich wäre. Der integrierte LAN-Anschluss ermöglicht den Zugang zur kompletten Netzwerk-Infrastruktur mit Internet, Netzwerkdrucker, Server. Dies ist nützlich für Hot-Desking-Arbeitsplätze, aber auch beim Arbeiten im Homeoffice. Klar ist, mit seiner herausragenden Konnektivität und den daraus resultierenden unzähligen Clean-Desk- Optionen macht der Curved-Monitor jeden Arbeitsplatz aufgeräumter und flexibler.

Zuverlässigkeit, auch in hektischen Situationen

In den Handelsräumen haben die Händler auf den Mehrschirm-Installationen die Börsenkurse weltweit stets im Blick. Auch in hektischen Situationen, wenn es an den Märkten drunter und drüber geht, wird auf dem entspiegelten Panel alles perfekt angezeigt. Hier wird seit 2013 das Modell FlexScan EV2416 eingesetzt. Ein besonders gutes Beispiel für die Langlebigkeit, die die Monitore von EIZO auszeichnet. Denn die Ausfallrate ist sehr tief, und die besondere Garantie von 5 Jahren wurde bereits fast um das doppelte überschritten.

Qualität, die sich auszahlt

Vontobels Motto: «Wir beherrschen, was wir tun – und tun nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kunden weiter» könnte genauso auch für EIZO stehen. Mit unseren Produkten wollen wir unseren Kunden das Leben erleichtern, damit sie sich zumindest beim Monitor keine Sorgen machen müssen. Dank eigener Produktion, stetige Forschung und Weiterentwicklung sowie penible Qualitätskontrollen machen es möglich, auf EIZO Monitore eine Fünf-Jahres-Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice zu geben. Für die Kunden bedeutet das höchste Investitionssicherheit.

Vontobel – der Gesellschaft verpflichtet

Vontobel ist ein global agierendes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln, spezialisiert auf Vermögensverwaltung für private und institutionelle Investoren sowie Anlagelösungen. Die Aktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und mehrheitlich im Besitz der Gründerfamilie. Ihre enge Verbundenheit mit Vontobel garantiert die unternehmerische Unabhängigkeit, und die daraus resultierende Freiheit verpflichtet zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung.