Investoren-Clubs Invest und Sictic werden zusammengelegt

Der Investoren-Club Invest und seine Aktivitäten werden in sein Pendant Sictic (Swiss ICT Investor Club) integriert, wie die beiden Organisationen mitteilen. Die Invest-Mitglieder haben an einer Generalversammlung im März beschlossen, die Aktivitäten des Clubs an Sictic zu übergeben und Invest per Ende 2022 aufzulösen.

Sictic wurde 2014 gegründet und ist nach eigenen Angaben mit rund 500 Mitgliedern bereits das grösste Netzwerk von "Angel Investors" in der Schweiz. Durch die Integration von Invest sollen nun weitere Einzelinvestoren und vor allem auch 32 institutionelle Investoren sowohl aus der Schweiz als auch aus dem Ausland hinzukommen.

"Dieser Zusammenschluss erlaubt es uns, die Schweiz auf der Weltkarte für Startup-Investments zu positionieren, indem wir bisher fragmentierte Aktivitäten in einer sehr starken Investoren-Plattform mit einer grossen Investoren-Basis und internationaler Visibilität konsolidieren", lässt sich Thomas Dübendorfer, Präsident und Mitgründer von Sictic in der Mitteilung zitieren.

Für den 2003 gegründeten Verein Invest ging es offensichtlich auch um eine Nachfolgeregelung. Die beiden Managing Directors Jean-Pierre Vuilleumier und Daniel Bermejo wollen nach knapp 20 Jahren gerne neue Herausforderungen annehmen, so die Mitteilung.