Isabel Wagner wird Cybersecurity-Professorin in Basel

Der Rat der Universität Basel hat Isabel Wagner zur Associate Professorin für Cybersecurity gewählt. Sie werde ihre Stelle am Departement Mathematik und Informatik per 1. September 2022 antreten, teilt die Hochschule mit. Mit der Wahl im Zirkularverfahren werde die Forschung im Security-Bereich gestärkt.

Wagner studierte Informatik an der Universität Erlangen, wo sie 2010 mit einer Arbeit auf dem Gebiet drahtloser Netzwerke promoviert hat. Nach einem Aufenthalt als JSPS Postdoctoral Fellow an der Osaka University in Japan war sie als Dozentin an der University of Hull tätig, bevor sie 2015 an die De Montfort University in Leicester wechselte. 2019 wurde sie dort zur Associate Professorin für Computer Science (Cybersecurity) befördert.

Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt gelte dem Schutz der Privatsphäre und Datenschutztechnologien, schreibt die Uni Basel, "insbesondere Metriken, mit denen sich die Wirksamkeit von Schutzmechanismen quantifizieren lassen". Potenzielle Anwendungsfelder seien unter anderem "Smart Cities, Fahrzeugnetzwerke, intelligente Stromnetze und die Genomforschung". In diesem Jahr veröffentlichte Wagner ihr Buch "Auditing Corporate Surveillance Systems: Research Methods for Greater Transparency".