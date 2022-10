ISG bekommt neuen Geschäftsführer für die Schweiz

Uwe Ladwig ist per sofort der neue Geschäftsführer der Information Services Group (ISG) in der Schweiz, teilt das Unternehmen mit. Ladwig ist bereits seit rund 10 Jahren bei der ISG tätig, zunächst in Frankfurt am Main und seit Anfang 2020 in der Schweiz, wo er zuvor die Position eines Directors innehatte. Vor seiner Zeit bei der ISG arbeitete er beim IT-Dienstleister Compass, der 2012 von der ISG übernommen wurde.

Mit Ladwig als neuen Managing Director wolle die ISG die führende Position des Unternehmens als Sourcing-Beratung weiter ausbauen, heisst es in der Mitteilung. "In den vergangenen Jahren konnten wir mit unseren Kernthemen Sourcing-Beratung, Benchmarking und Kostenoptimierung auch in der Schweiz deutlich wachsen", sagt Ladwig. Hinzu würden neue Themen wie die digitale Transformation kommen. Die ISG stelle hierzulande wie bisher vor allem die Branchen Pharma und öffentliche Verwaltung in den Mittelpunkt. Darüber hinaus biete unter anderem die Finanzindustrie und der Bereich Manufacturing weitere Wachstumspotenziale.