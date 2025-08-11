IT-Ausgaben in Schweizer Kliniken steigen

Die Technologiekosten in Schweizer Gesundheitsinstitutionen bewegen sich derzeit zwischen 3,2% und 6% der Gesamtkosten. Dabei berichten Rehabilitations- und andere Spezialkliniken tendenziell von einem höheren IT-Kostenanteil, währen Spitäler in der Grundversorgung mit 3,2% im Schnitt den niedrigsten IT-Kostenanteil an den Gesamtkosten verzeichnen. Dies schreibt der Unternehmensberater KPMG in seinem aktuellen Report "Clarity on Healthcare" für den 50 Institutionen in der Schweiz untersucht und 24 CFOs befragt wurden.

Für mehr als ein Drittel der Institutionen stellen die IT-Personalkosten den grössten Kostenfaktor dar. Darauf folgen gemäss KPMG die Kosten für Lizenzen und externe Dienstleistungen.

International sehe man eine Verlagerung hin zur stärkeren Nutzung von externen Partnern. Das Bild in der Schweiz sei sehr heterogen und der Anteil und die damit verbundenen IT-Kosten würde branchenweit stark variieren, so KPMG. Psychiatrien und Reha-Zentren würden stärker auf externe IT-Leistungserbringer setzen als Spitäler in der Grundversorgung. Insgesamt zeige sich, dass das Potenzial bedarfsgerechter IT-Servicemodelle – insbesondere im Vergleich mit anderen Branchen – nicht ausgeschöpft sei.

Cloud, KI, IT-Sicherheit

Der steigende Opex-Anteil an den IT-Kosten zeige einen Trend hin zu verbrauchsabhängigen Modellen, etwa durch den Bezug von Cloud- oder Managed-Services. KPMG sieht dabei Vorteile, wie eine verbesserte Skalierbarkeit, schnellere Innovationen und mehr Agilität.

Als weiteren Trend nennt KPMG Künstliche Intelligenz. KI werde auch für Spitäler zum neuen Eckpfeiler der Technologieinvestitionen. CIOs im Gesundheitswesen würden KI-gestützte Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen priorisieren. Der KI-Einsatz, aber auch die Stärkung der Cybersicherheit sowie Investitionen in weitere digitale Werkzeuge zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Patientenversorgung werden die IT-Ausgaben voraussichtlich deutlich erhöhen, prognostiziert der Unternehmensberater.