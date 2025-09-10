IT Basel-Stadt behält Doppelspitze

Die zunächst befristete Co-Leitung der IT BS durch die beiden Führungspersonen Diana Rosenthal und Philippe Hehn geht in eine permanente Anstellung über. Das hat der Regierungsrat Basel-Stadt entschieden, wie er mitteilt.

Die Doppelspitze habe sich als erfolgreiches Modell erwiesen, das den komplexen Anforderungen der Funktion gerecht werde. Im Rahmen der Ende 2024 vom Regierungsrat beschlossenen Neuausrichtung der IT BS sei die unbefristete Besetzung der Co-Leitung ein wichtiger Bestandteil, heisst es weiter.

Rosenthal und Hehn hatten sich im April neben 120 weiteren Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Mario Magnanelli beworben. Der damalige Leiter der kantonalen IT hatte den Kanton per Ende April verlassen. Rosenthal und Hehn überzeugten mit ihren Erfahrungen und Stärken sowie ihren sich ergänzenden Fähigkeiten.