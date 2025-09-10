IT Basel-Stadt behält Doppelspitze

77 Schweizer IT-Lernende absolvieren höhere Berufsbildung
Der weitaus grösste Teil hat eine Weiterbildung als Wirtschaftsinformatikerin oder Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen.
In den nächsten fünf Jahren sollen am Standort Lissabon rund 200 zusätzliche IT-Stellen geschaffen werden. Parallel rechnet die Post mit weniger IT-Beschäftigten in der Schweiz.
Vorerst kommt der Chatbot beim Strassenverkehrsamt zum Einsatz. Entwickelt wurde er vollständig im Jura.
An den Volksschulen der Stadt sind mittlerweile grossflächig iPads im Einsatz. Das dafür vorgesehene Budget von 4,5 Millionen Franken wurde nicht komplett ausgeschöpft.