IT Basel-Stadt behält Doppelspitze

10. September 2025 um 08:57
image
Diana Rosenthal und Philippe Hehn. Foto: Kanton Basel-Stadt

Diana Rosenthal und Philippe Hehn leiten seit Mai gemeinsam die kantonale IT-Organisation. Die Stellen waren befristet, sollen nun aber permanent etabliert werden.

Die zunächst befristete Co-Leitung der IT BS durch die beiden Führungspersonen Diana Rosenthal und Philippe Hehn geht in eine permanente Anstellung über. Das hat der Regierungsrat Basel-Stadt entschieden, wie er mitteilt.
Die Doppelspitze habe sich als erfolgreiches Modell erwiesen, das den komplexen Anforderungen der Funktion gerecht werde. Im Rahmen der Ende 2024 vom Regierungsrat beschlossenen Neuausrichtung der IT BS sei die unbefristete Besetzung der Co-Leitung ein wichtiger Bestandteil, heisst es weiter.
Rosenthal und Hehn hatten sich im April neben 120 weiteren Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Mario Magnanelli beworben. Der damalige Leiter der kantonalen IT hatte den Kanton per Ende April verlassen. Rosenthal und Hehn überzeugten mit ihren Erfahrungen und Stärken sowie ihren sich ergänzenden Fähigkeiten.
Im Juli hatte die Co-Leitung begonnen, die IT-Organisation für die Zukunft aufzustellen. Dafür wurden auf der kantonseigenen Jobplattform und via Linkedin sieben Positionen als Geschäftsleitungsmitglieder für IT BS ausgeschrieben.
