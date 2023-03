IT-Berufe, die verschwinden

Ein wenig provokativ haben wir unsere Anfrage an Verbände und IT-Personaldienstleister mit "aussterbende IT-Berufe" betitelt. ICT-Berufsbildung Schweiz betont in der Antwort denn auch sofort: "Uns ist wichtig hervorzuheben, dass die ICT-Berufe an sich ja keinesfalls aussterben, sondern dass wir einen ICT-Fachkräftemangel beobachten." Trotzdem gibt es Berufsfelder, die an Bedeutung verlieren oder sich stark verändern.

Einer dieser Bereiche – darin sind sich alle einig – sind Administratoren und Network Engineers. "In Anbetracht der Grösse vieler IT-Landschaften ist die 'klassische Funktion' des Administrators, der die Netzwerke einrichtet, die Router konfiguriert, den Usern für alle Belange zur Verfügung steht, zwischendurch die Website optimiert und kurz vor dem Mittag noch das Handy des Geschäftsführers updatet in vielen Unternehmen selbstverständlich längst überholt und nicht mehr abbildbar", erklärt Thibaud De Balby, Manager des IT-Recruiting-Teams bei Michael Page. Hier gehe die Tendenz vom Generalisten zum Spezialisten, der mit einem internen Team oder über externe Ressourcen das notwendige Know-how im Unternehmen implementiert.

System-orientierte Berufe nehmen ab

Computerzentrale der Netzleitstelle Hauterive in den 1980er-Jahren. Foto: ETH-Bibliothek, Bildarchiv / Comet Photo AG / CC BY-SA 4.0

"Es stimmt, dass die Verbreitung von Cloud Computing und Outsourcing Auswirkungen auf die Stellen von Netzwerkadministratoren und -engineers in Unternehmen haben kann", sagt Pascal Köth, Vice President IT & Technology Deutschland bei Robert Half. Gerade in der Schweiz würden Unternehmen neben Cloud-Diensten aber weiterhin lokale Netzwerkinfrastrukturen betreiben und entsprechendes Personal benötigen.

Paul Brodmann, Experte zum Thema Berufe bei SwissICT, erklärt: "Zwar nimmt der Anteil an System-orientierten ICT-Berufen gemäss unserer jährlichen Salär-Erhebung eher ab. Andererseits gehören Informatiker mit vertieften System- und Netzwerk-Kenntnissen aktuell zu den gesuchten Profilen, die schwierig zu finden sind." Geschäftsführer Christian Hunziker ergänzt, dass man zwischen Anbieter- und Anwenderfirmen unterscheiden müsse. "Bei den Anwender-Firmen ist ein Rückgang der genannten Berufsbilder sehr wohl zu vermuten. Umgekehrt ist bei den Anbieter-Firmen ein Anstieg aus obigem Sachverhalt logisch. Und gleichzeitig steigen die Anforderungen an diese Profile, weil die Komplexität und der Anspruch an Sicherheitsmechanismen zunehmen."

Verdrängt Low-Code die Web Developer?

Ab den 1990er-Jahren, als die Welt das Internet entdeckte, waren Front-End Web Developer und Web-Designer äusserst gefragte Leute. Was hat sich hier verändert? "Die Nachfrage nach reinen Front-End Web Developers scheint abzunehmen", so Brodmann. "Web-Designer ist inzwischen vermutlich eher ein gestalterisches Berufsprofil als ein Berufsbild der Kerninformatik und oft im Marketing angesiedelt."

Es geht mehr in Richtung Low-Code, heisst es von ICT-Berufsbildung, "da mit vorhandenen Plattformen viel mit wenig Code gemacht werden kann". Viel wichtiger sei es, das Business zu verstehen und echten Mehrwert zu generieren. "Dazu wird auch die User Experience für Endbenutzer und -benutzerinnen wichtiger, um gute Produkte abzuheben." Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssten die Fachkräfte in diesen Bereichen in der Lage sein, sich an die technologischen Entwicklungen und das sich ändernde Nutzerverhalten anzupassen, rät der Personaldienstleister Michael Page.

Die Zeit der einfachen Support-Tätigkeiten ist vorbei

Computeranlage 1987. Foto: ETH-Bibliothek, Bildarchiv / Comet Photo AG / CC BY-SA 4.0

Lange inhouse wurden IT-Support und -Maintenance gehandhabt. Hat heute noch jedes KMU einen Supporter oder eine Supporterin? "Wo möglich, werden Support-Tätigkeiten automatisiert, was zu den Tätigkeiten von ICT-Infrastruktur-Engineering gehört", sagt Paul Bromann. "Trotzdem scheint der Anteil von ICT-Supportern in den letzten Jahren mehr oder weniger stabil zu bleiben. Auf dem Arbeitsmarkt sind bei Stellenausschreibungen für Supporter oft auch Kenntnisse im Server-Bereich gefragt. Die Nachfrage nach einfacheren Support-Tätigkeiten nimmt eher ab."

Für Pascal Köth ist hingegen klar: "Ohne Hardware keine IT-Infrastruktur, ohne Clients keine Nutzer, ohne Mobile Devices keine Flexibilität, dann noch die Frage, ob die unternehmenseigenen Anforderungen on-premise, hybrid, private etc. erforderlich machen – alles Aspekte, die die angesprochenen Bereiche nach wie vor unabdingbar machen." System-Administratoren werden zu Cloud-Admins, erklärt ICT-Berufsbildung. "Datacenter Manager sind abnehmend und am Ende nur noch bei den ganz grossen Datacenter Providern zu finden."

Der Dinosaurier Unix

Unix-Server. Foto: Rudolf_schuba / Flickr / CC BY 2.0

Vor einer IT-Ewigkeit, 1969, wurde in den Bell Laboratories das Betriebssystem Unix entwickelt. Sind die entsprechenden Spezialisten ebenso in die Jahre gekommen? Viele Unternehmen würden immer noch Unix-Systeme für kritische Aufgaben verwenden, betont Thibaud De Balby. "Aber für allgemeine Dienstleistungsunternehmen sind diese Systeme heute veraltet und werden kaum noch genutzt." Wissen zu Betriebssystemen wie Unix/Linux, Windows oder iOS brauchen Techniker und Entwicklerinnen weiterhin, insbesondere für Scripting und Security, meint ICT-Berufsbildung. "Für Unix-Administratoren sollte es zudem keine grosse Hürde darstellen, sich auf den Umgang mit Linux-Systemen weiterzubilden."

Was solche "veralteten" Systeme betrifft, äussert Pascal Köth von Robert Half sogar eine Befürchtung: "Schaut man sich bestimmte Industriezweige und die dort eingesetzten Technologie-Stacks an, so stellt sich eher die Frage, ob der Generationenwandel innerhalb der IT sich in diesen speziellen Fällen nicht zu schnell vollzieht. Viele Alt- und Grosssysteme sind nach wie vor geschäftskritisch und benötigen ausgewiesene Expertise, für welche teilweise bereits der Nachwuchs fehlt, beziehungsweise merklich ausbleibt."

Programmiersprachen mit sinkender Popularität

"Coding takes its toll". Foto: Nigelpepper / Flickr/ CC BY 2.0

Gefragt haben wir auch nach Veränderungen im Berufsfeld der Programmierer. Könnte die Low- und No-Code-Tendenz gewisse Coder obsolet machen? "Im Business-Bereich wird es stark in Richtung Low-Code und No-Code gehen, da mit solchen Plattformen sehr schnell Mehrwert für das Business erzeugt werden kann. Das Geschäftsprozess-Wissen und Verständnis in die Bedürfnisse des Endbenutzers ist wichtiger als das Programmier-Wissen", erklärt ICT-Berufsbildung. "Bei maschinennaher Entwicklung (Robotik, Sensorik, KI-Entwicklung, Plattform-Entwicklung) wird es den Head Duty Entwickler brauchen."

Der Bedarf an Software-Entwicklern und -Entwicklerinnen werde auch in Zukunft gross sein, ist Christian Hunziker überzeugt. "Parallel und zusätzlich werden aber auch neue Arbeitsbereiche von der Digitalisierung betroffen sein. Dies bedeutet, dass andere, Nicht-ICT-Berufe höhere Digital-Kompetenzen haben müssen. Und in diesen Berufsbildern wird vermehrt die Low- und No-Code-Technologie zum Einsatz kommen."

Thibaud De Balby geht explizit auf die Anforderungen punkto Programmiersprachen ein. In der Schweiz gleichbleibender oder zunehmender Beliebtheit erfreuen sich Python, Java, JavaScript, C++, C# und Swift. Immer weniger gefragt sind: PHP, wird immer noch für die Webentwicklung verwendet, verliert aber im Vergleich zu anderen Optionen an Beliebtheit; Ruby, beliebt für die Webentwicklung, aber weniger gefragt als früher; Objective-C, wird für die Entwicklung von MacOS und iOS verwendet, wird aber durch Swift ersetzt, sowie Perl.

Berufsbilder verschwinden nicht über Nacht

Bei der Durchsicht von Stellenausschreibungen ist inside-it.ch aufgefallen, dass kaum mehr Chief Digital Officers (CDO) gesucht werden. "CDO scheint sich in der Schweiz nicht als eigenständiges Berufsbild zu etablieren, sondern eher als Modebegriff für eine führende IT-Funktion (CIO, IT-Leiter usw.) verwendet zu werden", beobachtet Paul Brodmann. Eventuell sei zu wenig klar, was diese Funktion beinhaltet respektive von anderen IT-Führungsfunktionen unterscheidet. Christian Hunziker ergänzt: "Heute haben vermutlich alle verstanden, dass die Digitalisierung und die digitale Transformation zu den Kernaufgaben jeder Unternehmung gehören, weshalb solche Aufgaben – und Bezeichnungen – nun in die klassischen Berufsbilder integriert wurden."

Es gibt sie also durchaus, die IT-Berufe, die nach und nach verschwinden. Robert Half empfiehlt Personen, die in solchen Berufsfeldern tätig sind: "In allererster Linie: Don't panic! IT ist schnell, ja, IT ist dynamisch, ja, aber auch IT wird nicht in einer Nacht von neuen Systemen und Berufsbildern erobert." Mit Unterstützung des Arbeitgebers und aus Eigeninitiative sollte man sich fragen "Was möchte ich in 5, 10 oder 15 Jahren können und tun?" und in einer Fortbildung diese Ziele in operativer, taktischer und strategischer Hinsicht angehen. Zu Umschulung und Neuorientierung rät ICT-Berufsbildung: "Wichtig ist es, neugierig zu bleiben und Änderungen als Chancen und nicht als Bedrohung wahrzunehmen."