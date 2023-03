IT-Bildungsoffensive St.Gallen leistet sich eine Austauschplattform

Die IT-Bildungsoffensive St.Gallen (ITBO) hat ein neues Teilprojekt, die Vernetzungs- und Transferplattform "Zitbox". Wie die ITBO mitteilt, war diese weder in der Botschaft zur Kreditvorlage noch im Programmauftrag vorgesehen. Nun aber hat man sich dazu entschlossen, die eigentlich nur für einen Teilbereich entwickelte Plattform auszuweiten. Sie wurde mit einem neuen Teilprojektauftrag formalisiert, um die Weiterentwicklung und die dafür benötigten Ressourcen sicherzustellen. Für die Finanzierung werden Finanzmittel aus dem Schwerpunkt Berufsbildung und teilweise der sogenannten Agilitätsreserve beigesteuert.

Die neue Plattform wurde laut ITBO anfänglich als Austauschplattform für die beteiligten Modellschulen konzipiert. Dabei habe sich aber gezeigt, dass sie das Potenzial habe, auch für andere Schwerpunkte der ITBO zur Vernetzungs- und Transferplattform zu werden. Die Zitbox werde sich deshalb künftig an alle Schulleitungen und Lehrpersonen der Volksschule, der Mittelschulen und der Berufsfachschulen des Kantons St.Gallen richten.

Diesen soll die Zitbox die neuste Erkenntnisse und Produkte aus der ITBO zur Verfügung stellen. Unter anderem zeigen mitwirkende Schulen auf der Plattform, welche Erfahrungen sie in der digitalen Transformation im Schulalltag machen. Alle Schulen sollen Zugriff auf Berichte, Materialien oder Medienkonzepte haben, die sich in der Praxis einsetzen lassen. Die Plattform trage dazu bei, dass einfach Antworten auf aktuelle Fragen gefunden, Feedback auf Ideen erhalten und andere Ansätze kennengelernt werden können. Sie fördere sie die "stufen- und zyklusunabhängige Vernetzung der Schulwelt im ganzen Kanton", so die ITBO